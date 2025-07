Està confirmat: Mario Picazo confirma la pitjor notícia sobre la calor a Espanya

Després d'uns dies de respir gràcies a una DANA que ha refrescat l'ambient, els experts ja tenen la mirada posada en el que vindrà. Un d'ells és Mario Picazo, que s'ha atrevit a pronosticar el temps de la setmana que començarem. Un temps que molts voldran conèixer per poder planificar amb exactitud les seves vacances.

I, de moment, tot apunta que la calor tornarà amb força a partir d'aquest diumenge. Així ho ha confirmat Picazo a eltiempo.es, avisant d'un repunt important de les temperatures a bona part del país. Tot això just coincidint amb la segona quinzena del mes, considerada la més calorosa de l'any.

La calor tornarà els pròxims dies a bona part del país

Segons Mario Picazo, els mapes assenyalen que, després d'aquest inici de la canícula una mica més suau, la calor extrema tornarà amb màximes que podrien arribar o superar els 40 graus. Sobretot al sud i centre peninsular, i fregant els 38 a àmplies zones de l'interior i de la vall de l'Ebre. Es tractaria de l'episodi més intens de l'estiu fins ara, després de diverses setmanes marcades per valors més continguts.

La calor no només es deixarà notar de dia. També tornaran les nits tropicals, especialment a l'interior, on costarà baixar dels 22-23, i al litoral mediterrani. Serà allà on fins i tot podria haver-hi nits equatorials.

Mario Picazo adverteix que aquestes nits càlides prolongades poden afectar especialment les persones grans, infants i qui pateix problemes de salut. El retorn de la calor estarà lligat a l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, que dispararà els termòmetres a tot el país. No es descarta que les temperatures pugin clarament a partir de dijous i assoleixin el seu pic entre el 21 i el 23 de juliol.

A Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura s'esperen màximes d'aproximadament 40 graus, mentre que a la vall de l'Ebre i es podrien superar els 36. El meteoròleg també assenyala que, tot i que es tracta d'un episodi habitual, la persistència de la calor extrema podria augmentar el risc d'incendis. Per això, recomana extremar les precaucions, hidratar-se bé, evitar les activitats a les hores centrals i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Una calor que es mantindrà, però sense extrems

Si es confirma aquest escenari, la calor prevista per a finals de la pròxima setmana seria una de les més destacables de l'estiu. Els meteoròlegs conclouen que és probable que aquesta situació es mantingui diversos dies, de manera que podríem tenir per davant una última quinzena de juliol marcada per temperatures molt altes. Així com per nits difícils per dormir i un ambient asfixiant en moltes zones del país.