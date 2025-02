Jorge Rey revela el temps que tindrem aquesta pròxima setmana: 'Tranquils perquè...'

Els últims dies han estat marcats per l'arribada de diverses borrasques, que han deixat una mica de tot a Espanya. La combinació de pluges intenses, forts vents, nevades han afectat especialment al nord i centre peninsular.

En el cas de la Serralada Cantàbrica i del Pirineu s'han arribat a acumular gruixos de neu molt rellevants. A més, en el cas del litoral gallec i cantàbric les onades han arribat a superar de manera puntual els 10 metres. En definitiva, un temps molt advers, que té data de caducitat.

El conegut Jorge Rey, un autèntic enamorat de la meteorologia, ha confirmat que la inestabilitat desapareixerà. El burgalès, famós per haver anunciat l'arribada de la borrasca Filomena, preveu un temps més calmat aquesta pròxima setmana. Un gir de 180 graus pel que fa al temps, per rebre aquesta primera setmana del mes de febrer.

Jorge Rey envia un missatge sobre el temps de la setmana que ve

"Tranquils, perquè la setmana que ve comencem el mes de febrer amb l'arribada de sol", ha assenyalat en Jorge Rey. En el seu pronòstic més recent el jove ha explicat que, després del pas de la borrasca Ivo, l'estabilitat s'instal·larà sobre la península.

Els vents continentals dominaran la situació atmosfèrica, cosa que significa que les temperatures seguiran sent fredes. Ara bé, els cels es mantindran clars en gran part del país. "Posa't una jaqueta per la setmana que ve, però tranquil perquè el sol arriba", ha insistit.

Tanmateix, aquest parèntesi d'estabilitat no serà permanent. Encara que el començament de febrer estarà marcat per un temps més sec i assolellat, les borrasques tornaran a fer acte de presència. En aquest sentit, el jove burgalès ha posat data per al retorn de la inestabilitat: a partir de mitjans de mes.

Ja hi ha data per al retorn de la inestabilitat

Segons Jorge Rey, tindrem "una altra vegada més borrasques, més pluges, sobretot a l'oest i al nord". En definitiva, l'hivern ens vol deixar clar que encara té molt a dir. Si es confirma aquest pronòstic, podríem estar davant d'un mes de febrer amb dues cares ben diferenciades.

Una primera meitat marcada per la calma i el sol, i una segona en què el temps hivernal tornarà amb noves borrasques i precipitacions. Això coincideix amb algunes prediccions meteorològiques que indiquen la possibilitat de veure arribar nous fronts atlàntics al febrer.

Així que, encara que la pluja i el vent ens donin un respir durant uns dies, és probable que el mal temps torni a imposar-se. Per ara, toca aprofitar la treva que portarà la pròxima setmana. Això sí, sense oblidar que el paraigua no trigarà a tornar a ser imprescindible.