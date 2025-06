Jorge Rey confirma un gir de 180 graus en el temps a Catalunya: 'La tendència...'

Enmig d'un juny marcat per la calor, amb temperatures que han fregat els 40 graus, els pròxims dies podrien ser el preludi d'un canvi. Així ho ha confirmat el jove Jorge Rey, que ha confirmat un possible gir de 180 graus en l'evolució del temps. Sobretot de cara al mes de juliol, amb l'arribada d'un patró molt més inestable.

Segons Jorge Rey, encara que actualment estem vivint dies de calor sufocant, no s'espera que el juliol repeteixi o ampliï aquests episodis extrems. De fet, els últims models meteorològics apunten que, a partir de finals de juny, s'està gestant una bossa d'inestabilitat sobre Europa. Això podria acabar afectant la península i també Catalunya, amb l'inici del nou mes.

Les tempestes d'estiu escalfen motors de cara a juliol

Aquesta situació vindria provocada per la presència d'una zona de baixes pressions en alçada. Tot plegat acompanyat d'aire fred, que podria creuar els Pirineus i reactivar les tempestes d'estiu al nostre territori. Encara falten dies i hi ha certa incertesa, però els indicis d'un ambient més fresc, humit i mogut van guanyant pes.

Per a Catalunya, això significaria l'entrada en un juliol menys calorós del que és habitual i amb freqüents episodis de pluja. És a dir, tempestes que es desenvolupen amb rapidesa i poden anar acompanyades de calamarsa, aparell elèctric i fins i tot ratxes de vent fort. Aquestes descarregarien amb especial virulència al Pirineu, Prepirineu, i comarques d'interior com el Bages, Osona o la Noguera.

De cara a la setmana del 17 al 23 de juny, la previsió manté temperatures elevades, especialment a Ponent i al litoral, on podrien repetir-se valors propers als 35 graus. No obstant això, s'espera un augment progressiu de la nuvolositat i de la inestabilitat atmosfèrica. Especialment a partir de dijous, amb possibilitat de ruixats dispersos a zones de muntanya i del prelitoral.

El juliol arribarà amb una tendència diferent

La tendència general és clara: juliol no vindrà marcat per una gran calor, sinó per un temps inestable. El risc de baixades de temperatures i tempestes, si es confirma, seria una bona notícia per als qui prefereixen un temps fresc. Com sempre, es recomana seguir les actualitzacions dels experts, ja que les condicions atmosfèriques podrien variar els pròxims dies.