Confirmat el canvi dràstic de temps a Catalunya: alerta a partir d'aquest dia

Catalunya es prepara per a un notable canvi meteorològic que començarà a notar-se amb força en qüestió d'hores. El cap de setmana ha portat núvols i un petit respir, després de la calor dels primers dies de juny. No obstant això, el temps per a aquesta segona setmana s'acosta amb un canvi que ja fa molta olor d'estiu.

I és que, a partir de dimarts, tornarà la intensitat a bona part de les comarques catalanes, per una configuració atmosfèrica molt particular. Es tracta d'un embossament d'aire fred en alçada situat a prop de les Illes Canàries, que serà el desencadenant d'aquesta situació. Es preveu que el fenomen impulsi una potent massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica directament cap a la península Ibèrica.

Un front d'aire africà portarà calor i pols del desert

Catalunya serà una de les regions més afectades, amb temperatures que podrien fins i tot superar els 36 graus entre dimarts i dijous. Aquesta entrada d'aire saharià no només portarà calor, sinó també pols en suspensió. Això reduirà la qualitat de l'aire i podria afectar especialment les persones amb problemes respiratoris.

Els mapes de predicció mostren uns valors molt superiors a la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Aquest patró atmosfèric explica perfectament la pujada tèrmica prevista i el transport de partícules del desert. El popular pols saharià podria quedar-se diversos dies, tenyint els cels de tons ocres i afectant la visibilitat i l'aire a Catalunya.

A les àrees de Lleida, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, la calor serà especialment intensa, i les nits tropicals complicaran el descans. Amb tot, es recomana precaució per l'empitjorament de la qualitat de l'aire a causa del pols africà. Aquest episodi de calor no durarà indefinidament.

A finals de setmana el temps tornarà a canviar

Els models apunten que l'embossament fred que causa aquesta situació serà absorbit per un altre sistema en alçada cap a finals de la setmana. A partir de llavors, podria produir-se un canvi en la configuració atmosfèrica. Seria llavors quan podria haver-hi una estabilització del temps o el pas d'un canal d'aire més fred.

Per ara, es confirma: Catalunya entra en una fase de calor potent. La població s'ha de mantenir informada i prendre mesures de prevenció davant la imminent pujada de les temperatures i la mala qualitat de l'aire. Una combinació que no agradarà a molts i que convidarà a fer-se el primer capbussó de l'any.