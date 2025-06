Podríem arribar als 39 °C: Avís d’última hora del Meteocat a aquestes comarques

Catalunya viurà aquest dimecres una jornada marcada per la calor, segons els últims avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Després de diversos dies de temperatures elevades, avui s'espera que els termòmetres assoleixin el seu punt màxim. Tot plegat amb valors que podrien fregar els 39 graus en nombrosos punts del territori.

Concretament, es preveu que la pitjor part d'aquest episodi de calor la pateixin a Lleida, tot i que també se superaran els 35 a l'interior. Els mapes de previsió confirmen l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. Aquest fenomen no només afecta Catalunya, sinó que cobreix gran part de la península, amb especial intensitat sobre el nord-est.

Aquest patró tèrmic, sumat a l'estabilitat atmosfèrica, està provocant un fort ascens de les temperatures en superfície. Des de primera hora del matí, el cel es presenta majoritàriament serè, fet que afavoreix l'escalfament ràpid. A mesura que avanci la jornada, arribaran núvols alts i mitjans per l'oest, sense que això suposi un alleujament tèrmic significatiu.

Les altes temperatures també arribaran a la costa

A la franja litoral, inclosa Barcelona, les temperatures també s'acostaran als 34-35 graus, quelcom poc habitual tan aviat al juny. Fins i tot en trams propers al mar es podrien registrar valors per sobre dels 30. Durant la tarda, l'augment de la inestabilitat en capes altes podria derivar en algun ruixat aïllat en zones del Pirineu.

Especialment al Pirineu de Lleida, tot i que sense descartar fenòmens puntuals al Ripollès o la Cerdanya. No obstant això, no es preveuen tempestes generalitzades ni pluges importants. L'avís del Meteocat afecta especialment comarques com el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es podrien assolir els 39 graus.

Així com a zones de l'interior com la Conca de Barberà, el Bages o l'interior del Tarragonès. També es demana precaució a la ciutat de Barcelona, on s'espera una calor sufocant, especialment en zones poc ventilades. Davant d'aquest episodi de calor, les autoritats sanitàries recomanen evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia i hidratar-se amb freqüència.

Catalunya està avui sota un episodi de calor intens, amb temperatures que poden superar els rècords habituals per al mes de juny. Es recomana seguir les actualitzacions del Meteocat i extremar les precaucions. I gaudir també, però en remull.