'Travessaran de sud a nord': Mitja Espanya en alerta per l'avís de Roberto Brasero

L'atmosfera continuarà sent molt inestable a la península aquest dimecres. El que semblava ser l'inici d'un estiu anticipat, ara ha tingut una pausa. Almenys en alguns punts on, al llarg d'aquest dimecres, s'activaran ruixats i tempestes a causa d'una DANA.

Convertida ja en protagonista del panorama meteorològic, deixarà un reguitzell d'inestabilitat, amb pluja, vent i una notable baixada de temperatures. Segons el meteoròleg Roberto Brasero, el fenomen creuarà Espanya de sud a nord, afectant bona part de l'interior peninsular. Mentrestant, la calor persistirà en punts del Mediterrani i pujarà fins i tot al Cantàbric.

Les tempestes i el vent tindran molt protagonisme avui

Des de primera hora de dimecres, els models meteorològics confirmaven la presència de ruixats tempestuosos a l'oest d'Andalusia i el sud de Castella-la Manxa. Amb el pas de les hores, aquestes tempestes es desplaçaran cap a l'interior del país. Serà llavors quan afectin el centre, el Sistema Central, l'Ibèric, Galícia, els Pirineus i la cornisa Cantàbrica.

En algunes zones de muntanya, les ratxes de vent podrien superar els 70 a 80 km/h. En aquest sentit, l'AEMET manté activats avisos per risc meteorològic en diverses províncies. Entre elles, Biscaia, La Rioja, Sòria, Girona i Barcelona, on s'esperen tempestes localment fortes, amb possibilitat de calamarsa i vent.

El pas d'aquesta DANA, però, serà breu. Dijous s'espera que sigui absorbida per una zona de baixes pressions que mantindrà certa inestabilitat, sobretot al nord-oest peninsular. Tot això abans que l'anticicló torni a imposar-se de cara al cap de setmana, retornant la calor intensa a bona part d'Espanya.

Mentrestant, la DANA també porta amb si una advecció d'aire càlid amb pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. La calitja s'anirà estenent des del sud cap al centre i l'est, afectant especialment Ceuta, Melilla, el litoral mediterrani i Balears. Tot i que no es preveuen concentracions molt elevades, no es descarten pluges de fang allà on coincideixin precipitacions.

Un respir tèrmic abans de l'arribada oficial de l'estiu

La jornada de dimecres suposa un respir tèrmic, amb màximes més suaus, especialment a l'interior. A Galícia, Castella-la Manxa, Extremadura i l'oest d'Andalusia, els termòmetres baixaran entre sis i vuit graus. No obstant això, en àrees del Cantàbric, com Bilbao, i a la vall de l'Ebre, la calor seguirà amb màximes properes als 35.

Tots els indicis apunten que aquest alleujament serà momentani. A partir de divendres, l'anticicló tornarà amb força i donarà pas a un altre episodi de calor intensa durant el cap de setmana. És a dir, l'estiu tornarà a avisar que la primavera ja té els dies comptats.