Ja és oficial: canvi total amb el temps a partir de dijous a Catalunya i es notarà

La nevada de la setmana està cada cop més a prop. Els models de previsió van canviant la seva intensitat i cota, però tots asseguren que arribarà. Sobretot en diversos punts de Catalunya, on ja esperen en candeletes l'inici de les precipitacions.

Per a molts experts encara és aviat per fer una previsió certa. Així i tot, els models coincideixen que l'entrada del front fred afectarà la regió. Ara només queden per perfilar detalls com la intensitat i l'altura a la qual cauran.

En aquest sentit, sembla que les precipitacions començaran a fer acte de presència el dijous. No obstant això, serà a partir del divendres i sobretot el dissabte quan la intensitat sigui més palpable des de qualsevol lloc. El divendres la cota de neu se situaria al voltant dels 1.100 metres, sent més baixa de cara al dissabte.

La neu anirà baixant de cota amb el pas de les hores

Per al dissabte s'espera que les precipitacions en forma de neu puguin arribar a punts que se situïn sobre els 600 metres d'altitud. Sens dubte, una dada que no sempre es compleix i que confirma que nevarà en comarques en les quals normalment no ho fa. A més, el Pirineu Oriental serà un dels grans beneficiats d'aquest front fred.

No sempre neva a la part més est de Catalunya, ja que la major part del pastís se l'emporten al Pirineu lleidatà. En aquesta ocasió, punts més a l'est podrien arribar a acumular fins a 20 centímetres de gruix. Sens dubte, una bona notícia que celebraran els empresaris del sector de la neu d'aquesta zona de la regió.

No obstant això, no cal deixar passar per alt les nevades que també seguiran caient a la zona més occidental. En aquest cas, la Vall d'Aran o l'Alta Ribagorça tornaran a ser les zones més afavorides. Per tant, les seves estacions d'esquí seguiran lluint plenes i amb neu nova llesta per ser estrenada.

La previsió de les nevades es va acotant

Fa dies que s'anuncia l'arribada de nevades a Catalunya. Però només amb el pas dels dies es va concretant més sobre com serà aquest nou episodi de precipitacions. Encara que ja estan bastant clares les previsions, els experts més concrets volen esperar fins al dimecres.

Serà llavors quan els models ja siguin més concisos i es puguin donar dades sobre cert. Més enllà dels petits canvis que pugui haver-hi amb el pas de les hores, el cert és que un canvi de temps arribarà. La neu, les precipitacions i el fred s'apoderaran d'un febrer que segueix demostrant que queda hivern per davant.