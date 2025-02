Gir de 90 graus amb el temporal de neu i fred a Catalunya: molts ja ho celebren

Tots els experts estan pendents de l'evolució dels mapes de previsió per a Catalunya de cara al cap de setmana. Fa dies que es va anunciar que arribaria un nou front fred que també portaria precipitacions. Ara bé, de nou els models van canviant amb el pas de les hores i encara queda massa incertesa.

Però si hi ha alguna cosa que està gairebé clara és que les pluges arribaran a Catalunya. Almenys així ho han avançat des de Projecte 4 Estacions, on s'han fet ressò del model de predicció ICON. D'aquest mateix es desprèn que les precipitacions podrien ser més abundants del que es preveia fins al moment.

Així mateix, el fred rebaixaria la seva intensitat i la cota de neu seria superior a l'anunciada. Així que encara que tot estigui a l'aire, el canvi de previsions no és del tot dolent. De fet, podria ser molt bo per a alguns punts de Catalunya que segueixen necessitant que plogui amb ganes.

La pluja i el fred es debatran el protagonisme durant el cap de setmana

El que està clar és que molt hauria de canviar la previsió perquè finalment ni fes fred ni plogués. Aquesta possibilitat és gairebé improbable, després que tots els experts hagin confirmat un canvi de temps. De totes maneres, són molts altres els que asseguren que els models "segueixen ballant força".

En aquest sentit, afirmen que la massa humida que s'acosta a Catalunya seria la que més punts d'afectar la regió té. "Ens afectaria més directament", s'atreveixen a avançar. Paral·lelament, això es traduiria en un canvi amb el fred, ja que es reduiria.

D'aquí que finalment potser no plou en cotes tan baixes com es va dir en un moment. Ja que es van arribar a situar al voltant dels 500 metres. Sigui com sigui, sí que hi haurà precipitacions de neu, pluja i seguirà fent fred.

La neu i les pluges que necessita Catalunya

Molts ja celebren que el cap de setmana es presenti plujós. I és que per als que viuen al Pirineu això significa que hi haurà més neu, més esquiadors i més vida. De la mateixa manera, els que veuen preocupats com els seus pantans segueixen en nivells per sota del recomanable, també esperen l'aigua.

Així que el segon cap de setmana de febrer sembla que plourà a gust de tothom. Excepte per als que esperen que la primavera comenci a donar senyals de vida. Ja que, de moment, seguirà fent molt fred i les estampes blanques de ple hivern es mantindran com a decorat habitual.