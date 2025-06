'Inhumà': el nou i dràstic avís de Jorge Rey per als pròxims dies a Espanya

Jorge Rey ha anticipat la situació meteorològica que es preveu a Espanya de cara als pròxims dies. El jove aficionat a la meteorologia té clar que la tendència està a punt de canviar. I no de qualsevol manera, ja que els mapes són clars i contundents a gran part del país.

Espanya ha entrat en una fase de calor anticipada i extrema que marcarà un abans i un després en aquest tram final de la primavera. Les previsions oficials confirmen un ascens tèrmic significatiu que afectarà la major part del país. Tot això amb temperatures que ja estan assolint valors més propis del mes de juliol.

Unes temperatures que assoliran nivells de ple estiu

Després d’un mes de maig de pluges i inestabilitat, sobretot al nord i centre peninsular, el panorama ha fet un gir radical. Tot indica que el temps sec i estable es mantindrà durant els pròxims dies. Les temperatures màximes podrien superar amb facilitat els 34 graus a l’interior, i fins i tot acostar-se als 40 en punts del vall del Guadalquivir.

Però no només preocupa la calor diürna. Les mínimes també es mantindran elevades, amb el que els meteoròlegs anomenen nits tropicals. Cal recordar que aquestes nits són aquelles en què la temperatura no baixa dels 20 graus.

Davant d’aquest context, ha guanyat notorietat l’advertiment llançat per Jorge Rey sobre la fase de calor extrema que s’activarà al llarg dels pròxims dies. En un dels seus últims vídeos, Jorge Rey ha assegurat que Espanya assolirà "temperatures inhumanes". Així mateix, ha assenyalat específicament els dies sis i set de juny com l’inici d’un episodi de calor "fora del comú".

Un episodi càlid més enllà de l’habitual

Tot i la diferència metodològica, les seves declaracions coincideixen amb les previsions més conservadores dels experts. Tots dos apunten a un possible canvi en la dinàmica atmosfèrica, que podria estendre aquest episodi càlid més enllà del que és normal. Davant d’aquest escenari, no es descarta l’activació d’avisos per altes temperatures en comunitats com Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i el vall de l’Ebre.

Així doncs, a les portes de l’estiu, la calor ja és aquí. I, a més, ha arribat per quedar-se. Per tant, ha arribat el moment de refrescar-se a la platja, la piscina i a l’aigua més fresca dels rius.