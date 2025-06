'Xàfecs i tempestes': Avís del Meteocat per a 18 comarques aquesta mateixa tarda

L'estabilitat de les últimes hores es mantindrà aquest dimecres a Catalunya. Tot i que té data de caducitat, la veritat és que els ruixats i les tempestes tornaran a repetir-se en molts punts. I tot plegat amb uns mercuris que han baixat, ja que ens hem llevat amb un ambient una mica més fresc.

En aquest sentit, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els cels es mantindran tapats en molts punts aquest dimecres. Especialment al terç nord-oest, on ja s'han registrat alguns ruixats en zones de muntanya. La inestabilitat es produeix per la presència d'aire fred a l'atmosfera, que serveix de combustible per a la formació de núvols.

Durant el matí es mantindrà la nuvolositat en diverses comarques, especialment en les de muntanya. A partir del migdia, es preveu un augment de la inestabilitat, que derivarà en la formació de ruixats i tempestes. En aquest sentit, els experts destaquen que algunes d'aquestes seran de caràcter fort, amb més probabilitat al nord-est.

Les comarques més afectades per les pluges i les tempestes

Les comarques més afectades per les pluges seran les de Girona, tant en àrees de l'interior com del litoral i prelitoral. També plourà amb ganes en sectors del Pirineu i del Prepirineu.

Segons els mapes, no es descarta que aquestes tempestes vagin acompanyades de fenòmens severs com pedra en alguns punts. D'aquí que fins a 18 comarques podrien veure ploure en les pròximes hores.

Això sí, les zones amb avisos del Meteocat són el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt i Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. També pot ploure a Osona, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Tanmateix, en aquestes últimes comarques la virulència serà molt menor.

Pel que fa a les temperatures, la situació serà desigual al conjunt de Catalunya. Mentre que a la costa sud i central s'espera un notable ascens de les màximes, a la resta del territori la temperatura baixarà. Sobretot en comparació amb jornades anteriors i en les hores centrals del dia.

Una inestabilitat amb data de caducitat

No es descarta que a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona s'assoleixin o fins i tot se superin els 30 graus. El que contrastarà amb els valors més suaus a l'interior i zones de muntanya. Per la seva banda, les acumulacions de precipitació al nord de Catalunya podrien superar els 20 mm en una hora.

Aquest escenari confirma el potencial de pluges intenses i tempestes severes durant la tarda. Així doncs, no queda més que esperar que, mai millor dit, passi la tempesta. I és que a partir de dijous la tendència tornarà a ser més estiuenca que primaveral i el sol tornarà a brillar amb força