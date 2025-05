'Hi ha novetats': Mario Picazo s'avança a Roberto Brasero i avisa d'un gran canvi

Aquest cap de setmana Espanya seguirà sota la influència de les altes pressions, amb un corrent d'aire càlid del nord d'Àfrica. Si ali sumem que tenim més hores de sol i fins i tot la presència de calitja, el resultat és un ambient plenament estiuenc. Ara bé, el meteoròleg Mario Picazo ha avisat d'alguns canvis en la seva previsió del temps a eltiempo.es.

Segons l'expert, "entre divendres i el cap de setmana podria entrar una mica d'aire fred en capes altes de l'atmosfera". Això afavorirà l'aparició de certa inestabilitat i la formació de tempestes en diverses zones. Aquestes aniran descarregant en molts punts en les pròximes jornades, localment amb certa intensitat.

Temperatures altes i possibilitat de tempestes en alguns punts

Durant els pròxims dies, les temperatures diürnes estaran entre 8 i 12 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. Tenim una calor intensa i avançada que afecta gairebé tot el país, amb màximes que al sud arribaran a superar els 40 graus. Tampoc es queden curts a la resta del país, ja que al nord, per exemple, superaran els 30 graus.

L'ambient d'estiu avançat també es reflecteix en l'aparició de les famoses nits tropicals. Es tracta d'aquelles en què les temperatures mínimes no baixen de 20 graus, quelcom més típic de juliol i agost. "A Cadis, per exemple, s'espera que la mínima de dissabte no baixi dels 24 graus" ha destacat Mario Picazo, destacant la calor persistent.

Divendres, les temperatures màximes i mínimes continuaran pujant a la majoria del país, excepte al nord-oest. A Galícia i Astúries s'espera un lleuger descens de la calor, amb valors inferiors als dels últims dies.

A partir de dissabte, la calor començarà a remetre al nord, amb màximes per sota dels 20 graus en algunes zones. Tanmateix, aquests canvis no arribaran al centre i sud, on l'ambient seguirà sent molt càlid.

Roberto Brasero destaca les tempestes de les pròximes hores

Per la seva banda, Roberto Brasero ha complementat aquesta previsió parlant a Antena 3 de les tempestes que apareixeran aquest divendres. "El contrast entre les altes temperatures i una mica d'aire fred provocarà l'aparició de núvols a partir del migdia". Posteriorment, aquests es convertiran en tempestes a la tarda, "que podrien ser fortes i fins i tot amb calamarsa", ha assenyalat.

Les regions amb més probabilitat de pluges són Terol, la Ibèrica saragossana i riojana, Navarra, l'interior d'Astúries, Cantàbria i el País Basc. També podria ploure a Castella i Lleó i a Castella-la Manxa, a més del sud-est peninsular, nord de Huelva i sud de Badajoz.

A la resta, tant a Canàries i el sud d'Andalusia, com al litoral mediterrani, els cels serens predominaran. De tota manera, aquesta entrada d'aire una mica més fred ajudarà a alleujar parcialment la calor en aquestes últimes hores del mes de maig. De tota manera, "tot apunta que la calor seguirà sent notable durant l'inici de la pròxima setmana"