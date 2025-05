Un terratrèmol sacseja la Costa Brava i es deixa sentir a diversos municipis

Un petit terratrèmol de 3,5 graus a l'escala de Richter s'ha deixat sentir aquest dijous al migdia en diversos municipis de Girona. Segons ha indicat l'Institut Geogràfic Estatal, l'epicentre s'ha localitzat molt a prop del canó de la Fonera. Aquest està situat entre les localitats de Begur i Palamós, a la Costa Brava, i també se'l coneix com a Canó de Palamós.

Els fets han tingut lloc al voltant de les 12:00 hores i no s'han notificat danys materials fins al moment. La profunditat del terratrèmol ha estat d'uns 10 quilòmetres. Tot i que no ha tingut gaire transcendència, el sisme sí que ha estat perceptible al sud de la Costa Brava.

Francesc Mauri desvela les localitats on s'ha notat el sisme

Un dels que més ràpid ha reaccionat després de conèixer la notícia ha estat el meteoròleg Francesc Mauri. L'home del temps ha destacat que el terratrèmol s'ha donat "davant del sud de la Costa Brava". "Magnitud 3,5 i profunditat de 10 km", ha explicat Mauri, prenent dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

En aquest sentit, l'expert ha indicat que el sisme ha estat percebut, aproximadament "de Palamós cap amunt". Un detall avalat per les trucades als serveis d'emergències, ja que no n'hi ha hagut cap, per exemple, "a Lloret de Mar". L'ICGC, per la seva banda, ha indicat que el terratrèmol ha estat "percebut de manera lleugera" i que no ha deixat danys.

Els danys que pot provocar un terratrèmol, en funció de la seva magnitud

Recordem que, depenent de la magnitud d'un terratrèmol, aquest pot tenir conseqüències més o menys greus. Segons el sistema de mesura de la repercussió d'un sisme en funció de la seva magnitud, l'ICGC explica que:

1) Terratrèmol de magnitud de 3 a 4: Es percep a les zones properes a l'epicentre i és poc probable que hi hagi danys.

2) Terratrèmol de magnitud de 4 a 5: Es percep a gran part del territori i és possible que deixi danys lleugers.

3) Terratrèmol de magnitud de 5 a 6: Es percep a tot el territori i els danys són molt probables.