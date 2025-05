'S'estenen...': Roberto Brasero confirma la pitjor notícia i alerta a mitja Espanya

Aquest dijous s'esperen pujades importants de temperatura, especialment al nord peninsular. La calor arribarà amb força a Astúries i al País Basc, segons ha avançat Roberto Brasero. A més, Cantàbria notarà un augment una mica més moderat, mentre que a Galícia, on la calor ja s'ha fet notar, s'accentuarà encara més.

A la resta del país la pujada serà lleugera, un o dos graus més que aquest dimecres. Ara bé, serà suficient perquè ciutats com Sevilla arribin als 40 graus i Còrdova als 39. A més, en molts punts del centre peninsular les màximes rondaran els 37 i fins i tot els 38 graus.

La calor s'intensifica en tots aquests punts aquest dijous

Amb tot, Roberto Brasero ha destacat que avui s'estendran els avisos per calor a diverses zones. Parlem dels valls del Guadalquivir, de l'Ebre i del Guadiana, així com de la conca del riu Miño. El més preocupant és que també pujaran les temperatures mínimes, donant lloc a l'inici de les temudes nits tropicals.

És a dir, aquelles nits en què la temperatura no baixa dels 20 graus i el descans es complica. "Cadis, Sevilla, Jaén, Màlaga, Madrid o València ja poden experimentar aquestes nits tropicals", ha avisat Roberto Brasero. Un clar exemple de l'excepcionalitat que suposa aquesta calor extrema que afecta gran part del país.

Divendres, la situació seguirà empitjorant a la major part d'Espanya, amb un increment encara més gran de les temperatures màximes i mínimes. L'excepció la trobarem al nord-oest peninsular, on les temperatures podrien començar a baixar. Galícia i Astúries notaran un alleujament divendres, amb menys calor, però a la resta les temperatures es mantindran igual o fins i tot pujaran.

En els pròxims dies podríem superar els 41 graus

Aquest possible augment extra podria portar Sevilla a superar els 41 graus, cosa que seria un rècord històric per a un mes de maig. "La temperatura més alta registrada al maig a Sevilla va ser de 41 graus el 2022", ha indicat Roberto Brasero. Aquest any aquesta xifra està molt a prop de ser superada i no seria l'únic rècord d'aquest episodi de calor intensa i avançada.

El més sorprenent d'aquesta calor és precisament la data en què ocorre. Arribar als 40 graus a Sevilla és normal a l'estiu, però no al maig. La calor intensa no es limita al sud; altres zones com Madrid o Valladolid també podrien veure com es baten rècords mensuals de temperatura.

La calor sufocant podria acompanyar-nos fins, almenys, diumenge. El meteoròleg d'Antena 3 assenyala que "serà històric per la seva intensitat i per l'avançament en el calendari". Com sempre, mantenir-nos ben hidratats i evitar les hores centrals del dia és fonamental per resistir les altes temperatures.