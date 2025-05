Tempestes fortes i calamarsa: en aquesta part de Catalunya plourà amb moltes ganes

L'última setmana de maig ha representat, sens dubte, una inflexió entre la primavera i l'estiu. Gairebé sense temps per assumir aquest gir de timó, la gran majoria de comarques de la regió han entrat de ple en l'ambient estiuenc. Això sí, no tot serà sol i calor, ja que de cara al cap de setmana la inestabilitat tornarà a algunes comarques.

De moment, els experts ja avancen que dissabte, 31 de maig, continuarà amb ambient càlid, especialment durant les hores centrals del dia. Ara bé, una lleugera entrada d'aire fred activarà la inestabilitat en zones del nord de la comunitat. El resultat serà una tarda i nit marcades per tempestes localment fortes al Pirineu i Prepirineu.

Diverses comarques amb altes probabilitats de pluja

Segons els mapes, les precipitacions poden ser moderades i fins i tot intenses. Afectaran especialment les comarques del nord de Lleida, així com l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ripollès. En aquestes zones, els acumulats podrien superar els 15 mm en només tres hores.

Aquest episodi s'explica per l'arribada d'una massa d'aire més freda, que, tot i que poc significativa, sí que és suficient per generar contrast amb la calor acumulada durant el dia. El contrast tèrmic afavorirà el desenvolupament de núvols en àrees de muntanya i activarà les tempestes típiques de tarda a la primavera i l'estiu. La situació no serà exclusiva de dissabte.

De fet, s'espera que el patró es repeteixi també diumenge 1 de juny, quan l'atmosfera seguirà inestable al nord. Les tempestes podrien reproduir-se en horaris similars i afectar novament zones elevades. Tot plegat amb descàrregues elèctriques, xàfecs intensos i calamarsa petita en alguns punts.

El sol i la calor seguiran regnant a la regió

A la resta de Catalunya, sobretot al litoral i al sud com el Camp de Tarragona, el temps es mantindrà majoritàriament sec i càlid. De tota manera, no es descarta que alguna tempesta aïllada es desenvolupi de manera més puntual a l'interior. En resum, els amants del sol encara podran gaudir de l'ambient càlid durant bona part de dissabte.

Però aquells que resideixin o es desplacin al nord de Catalunya hauran d'estar atents a l'evolució del cel. I és que el Pirineu i Prepirineu es preparen per rebre pluges amb moltes ganes. Sens dubte, un respir per als qui prefereixen un ambient més fresc i humit.