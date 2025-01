'Hauríem de tenir...': Roberto Brasero confirma un gir de 180 graus amb el temps

El temps a Espanya està a punt de fer un gir dràstic, després d'uns dies inusualment càlids per al mes de gener. Roberto Brasero ha assenyalat que les temperatures que hem tingut fins ara no són gens normals. En ciutats com Múrcia o Oriola s'han acostat als 28 graus aquest dilluns, uns valors totalment primaverals.

No obstant això, ha assenyalat el meteoròleg d'Antena 3, tot canviarà a partir d'aquest dimarts. Arribarà a la península un front fred que recordarà que estem, efectivament, a l'hivern. Segons Roberto Brasero, "hauríem de tenir menys pluges i menys vent, però més fred".

Aquest canvi estarà acompanyat per la rotació del vent, que deixarà de bufar des del sud i sud-oest. Això facilitarà l'arribada d'un aire més fred, que ajudarà a baixar de forma generalitzada les temperatures. La sensació tèrmica serà especialment baixa, sobretot en les primeres hores del dia i al vespre.

Torna la neu a moltes zones, avisa Roberto Brasero

L'arribada de l'aire fred tindrà un efecte immediat en les cotes de neu, que descendiran considerablement en diferents regions. Segons les previsions, s'espera neu al nord a partir dels 800 metres i al Sistema Central a partir dels 1000.

En les serres del sud-est també pot nevar per sobre dels 1200 metres. Aquest panorama contrasta amb les temperatures rècord que es van registrar dilluns en diverses comunitats. Uns valors alts, impulsats pels forts vents de ponent.

Dimecres, una nova borrasca, una mica menys intensa, portarà més precipitacions, especialment a la meitat occidental de la península. Naturalment, les nevades tornaran a intensificar-se en les serres.

Dijous, la cota de neu podria descendir encara més, afavorint nevades al nord, especialment al Pirineu occidental. Per allà es preveu que s'acumulin diversos centímetres de neu. No obstant això, en retirar-se la borrasca, les precipitacions en general seran més febles i disperses.

Un ambient hivernal per acomiadar el mes de gener

Dimecres marcarà l'inici d'una entrada d'aire polar que portarà temperatures hivernals molt més acordes amb l'estació. "Podríem tenir una altra d'aquestes entrades d'aire polar que ens recordi que estem a l'hivern", ha assenyalat Roberto Brasero.

En definitiva, el temps ens deixarà clar que ens trobem enmig de l'hivern, "a jutjar pel fred que encara farà aquesta setmana". Roberto Brasero confirma, doncs, que aquest canvi posa fi a la calor atípica. Caldrà preparar-se per uns dies marcats pel fred, un escenari més acord amb l'època de l'any.