Mario Picazo encén les alarmes i avisa del que s'apropa per l'Atlàntic: 'Arribarà...'

Espanya està vivint uns dies de molta activitat atmosfèrica, amb l'arribada successiva de fortes borrasques per l'Atlàntic. Encara que no ens colpegen de manera directa, sí que es deixen notar, especialment al nord-oest de la península. Un bon exemple, assenyala el meteoròleg Mario Picazo, és Herminia.

Aquesta forta borrasca s'està deixant notar especialment a Galícia, on s'han activat avisos molt seriosos per vent i onatge. Les onades, que en alguns punts podrien assolir fins a 12 metres d'altura, estan assotant el litoral gallec. Mentrestant, assenyala a eltiempo.es, les ratxes de vent superen els 100 quilòmetres per hora en zones costaneres i muntanyoses.

El temps revoltat això sí, no es limita només a Galícia, ja que també el trobem a Astúries o Castella i Lleó. Amb tot, cal tenir en compte que Herminia arriba amb aire molt més fred, que s'anirà instal·lant de nou a Espanya. Gràcies als forts vents que porta amb si, la borrasca baixarà les temperatures i intensificarà el fred en gran part del país.

Mario Picazo demana estar alerta al que s'acosta per l'Atlàntic

El cert és que l'arribada de borrasques no s'aturarà amb el pas d'Herminia, ha alertat Mario Picazo. Segons vagi perdent força, "arribarà" una altra borrasca de menor mida, però igual d'intensa, a la península entre dimecres i divendres. Aquest nou sistema portarà pluges que es desplaçaran d'oest a est, arribant més debilitades al Mediterrani.

Encara que serà menys extensa que Herminia, s'espera que causi fort onatge a la costa del Cantàbric. Les ratxes de vent superaran novament els 100 quilòmetres per hora en diverses zones de l'interior.

Quant a precipitacions, els majors acumulats s'esperen novament a Galícia i Astúries. També plourà amb intensitat en àrees de Castella i Lleó i Extremadura. A Canàries, encara que les pluges seran menys freqüents, no es descarten alguns ruixats aïllats.

Baixada de temperatures a la vista

Amb l'arribada d'aire fred de l'Atlàntic, la cota de neu també baixarà significativament durant la setmana. Les nevades seran importants a les muntanyes del nord i centre del país, amb acumulacions que podrien fins i tot assolir àrees més meridionals. Aquestes condicions complicaran encara més la situació en algunes carreteres, especialment en zones de muntanya.

Encara que la setmana estarà marcada per la inestabilitat i els fenòmens extrems, Mario Picazo parla d'una millora per al cap de setmana. Les altes pressions podrien tornar a guanyar terreny, amb cels més clars i menys vent. De totes maneres, caldrà seguir amb atenció el pronòstic per als pròxims dies.