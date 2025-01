Adeu calma a Catalunya: A partir d'aquesta hora tornarà a fer molt de fred i vent

La setmana no ha començat gens tranquil·la, almenys meteorològicament parlant, a Catalunya. De fet, s'espera que la inestabilitat vagi augmentant amb les hores i que visquem un dilluns ben hivernal. Sobretot per la baixada de les temperatures i l'activació d'un vent de ponent molt fort.

Almenys així ho expliquen els meteoròlegs, que s'atreveixen a predir quan arribarà el pitjor del dia. De moment, aquest dilluns hem despertat amb cels coberts en moltes regions i pluges, encara que el fred no s'ha notat tant. No obstant això, serà a partir de la tarda quan el temps canviï completament.

Concretament, a partir de les 20:00 o 21:00 el vent començarà a bufar amb més força. Especialment en zones de la costa central i sud, encara que també a l'oest i als Pirineus. Les ratxes podrien assolir fins als 90 km/h en alguns punts, per la qual cosa tota precaució és poca.

Un vent que farà descendir les temperatures

El vent no s'aturarà durant la nit, sinó que seguirà bufant amb ratxes molt fortes. De fet, tots els mapes de previsió apunten que el vendaval s'allargarà durant diverses hores. D'aquí que es recomani extremar les precaucions durant les hores nocturnes i evitar qualsevol risc.

En aquest sentit, des del Meteocat han activat alertes des de primera hora d'aquest dilluns. Algunes grogues i altres, centrades al nord de la regió, taronges. Els avisos també indiquen que l'estat del mar estarà alterat, sobretot, a la costa central de Catalunya.

Però el vent no arribarà sol i portarà amb ell una baixada de les temperatures. La sensació tèrmica també serà més aguda a causa de les fortes ratxes. Tot i això, els experts avisen que "les temperatures cauran en picat".

La pluja i la neu també tornaran a Catalunya

El fort vent no serà l'únic que tindrà en suspens els experts. I és que les pluges també deixaran un panorama de ple hivern a la part nord del territori. La lupa s'amplia al Pirineu lleidatà, on aquestes precipitacions es convertiran en neu.

Tot això indica que l'última setmana de gener comença convulsa i amb un temps que convida a quedar-se a casa. El vent, el descens brusc de les temperatures i les pluges es combinaran en una jornada protagonitzada per la inestabilitat. L'evolució dels mapes seguirà sent necessària per saber l'abast d'aquest nou temporal que arriba amb ganes a Catalunya.