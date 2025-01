Ni vent, ni pluja: A partir d'aquest dia tornarà a nevar amb força a Catalunya

La neu fa dies que cau amb ganes en punts del nord de Catalunya. Però lluny de desaparèixer i cessar la seva caiguda, sembla que amb el pas dels dies se seguirà consolidant. Almenys així ho mostren alguns mapes de previsió que ja pronostiquen l'arribada d'una bona nevada.

En aquest sentit, alguns experts expliquen que "el dimarts es reactivarà la nevada". Així que el Pirineu ja pot preparar-se per a una nova setmana passada per aigua, en aquest cas, en forma de neu. Sens dubte, una bona notícia per a les estacions d'esquí que esperen escurar al màxim la temporada.

La neu arribarà amb un canvi de vents. En aquesta ocasió la nevada se centrarà al nord-oest de la regió, sent el Pirineu lleidatà el més beneficiat de nou. La cota serà baixa i, per tant, seran múltiples els municipis que es veuran beneficiats per aquesta precipitació.

La nevada deixarà diversos centímetres de gruix al Pirineu

Lluny que es tracti d'una nevada anecdòtica, el cert és que es podran acumular diversos centímetres de gruix. Concretament, els experts asseguren que es registraran entre cinc i deu centímetres segons el lloc. D'aquí que s'esperi que la neu qualli i es pugui gaudir durant uns dies més.

La cota també serà especialment baixa. Concretament, nevarà al voltant dels 1.000 metres d'altitud. No obstant això, no es descarta que també pugui fer-ho en punts inferiors.

Així, llocs com Boí quedarà totalment cobert per neu nova, ja que la seva altitud supera els 2.000 metres. Això també es tradueix en més neu per a l'estació de Boí Taüll, una de les més afectades per l'escassa neu de desembre. Davant aquest panorama, es pot dir que l'hivern s'ha consolidat en aquesta zona i ara gaudir de la neu és inevitable.

Una baixada de les temperatures general

Fa dues setmanes Catalunya va travessar un front polar àrtic que la va deixar literalment congelada. Després va arribar de nou la bonança i el sol va recuperar la calor dels més fredolics. Bé, doncs aquesta setmana sembla que serà necessari de nou el folre polar.

Almenys a partir d'aquest dilluns a la tarda, quan el vent i les precipitacions en forma de neu facin descendir els mercuris. De totes maneres, tot entra dins de la normalitat d'un mes de gener. Toca que faci fred, que nevi i que el sol escalfi, però no massa.