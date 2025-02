Salta la sorpresa amb el Meteocat: la previsió més esperançadora per a aquesta setmana

La setmana ha començat de la mateixa manera que va acabar diumenge: amb temps estable i temperatures suaus. Ara bé, tots els ulls estan posats en els mapes que va compartir fa uns dies el Meteocat. En concret, parlem del pronòstic d'anomalies per a aquesta setmana, que ha il·lusionat a més d'un meteoròleg.

En concret, la previsió del Meteocat és que aquesta setmana tindrem, en primer lloc, temperatures per sobre de la mitjana. Som a mitjans del mes de febrer, però els termòmetres marquen valors gairebé primaverals. I aquesta situació podria mantenir-se al llarg de tota la setmana, ja que no esperem cap entrada freda.

Ara bé, el més destacable, segons indica el model ECMWF, té a veure amb les pluges. Les anomalies de precipitació del Meteocat parlen d'una situació molt més humida a Catalunya. És a dir, excepte al Pirineu Occidental, les precipitacions podrien situar-se per sobre de la mitjana.

Una possibilitat que cal agafar amb pinces, perquè seguim parlant en tot moment de possibilitats. Però es tracta d'un escenari que no es pot descartar, sobretot tenint en compte que es veuen alguns canvis el cap de setmana. L'arribada d'una major inestabilitat a la península podria traduir-se en pluges destacables també a Catalunya.

El Meteocat segueix de prop l'evolució del pronòstic

Tanmateix, com diem hi ha una excepció notable: el Pirineu Occidental. Per allà les precipitacions no es descarta que arribin, però les quantitats estarien en la mitjana de l'època. De totes maneres, el temps pot canviar ràpidament i caldrà seguir amb atenció el pronòstic.

El que no es pot negar és que les últimes setmanes han estat més aviat seques a la major part de Catalunya. Si finalment plou, tant els agricultors com els ramaders estaran d'enhorabona. Per no enfrontar novament un estiu de restriccions, totes les esperances estan posades en les pluges d'aquests mesos.

Malgrat tot, que no parlem d'un temps especialment plujós al Pirineu Occidental no té per què ser del tot negatiu. Les estacions d'esquí estan en plena temporada, i la pluja, perquè la cota de neu és alta, podria espatllar el que s'ha acumulat fins ara. Per això, fins i tot és millor que la pluja es mantingui allunyada de les zones de muntanya.

Inestabilitat a la vista?

La previsió del Meteocat per a aquesta setmana mostra un panorama mixt. Tot això protagonitzat per temperatures més altes de l'habitual i unes pluges per sobre de la mitjana a la majoria del territori. Això sí, tot això amb més força de cara a dissabte.

Sens dubte, un pronòstic que alguns esperaven i que alegrarà aquells que desitgen veure un canvi en el temps. De moment, la nova setmana ha començat amb boires a l'oest i punts de l'interior i sol a la resta. Una situació que espera mantenir-se al llarg dels pròxims dies.