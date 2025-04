Gir de 180° amb el temps a Catalunya en les pròximes hores: venen fortes pluges

El temps a Catalunya farà un gir en qüestió d'hores. La jornada d'avui comença amb un cel serè i amb temperatures suaus, però aviat es transformarà en un escenari molt diferent. La calma d'aquest matí s'anirà esvaint a poc a poc i s'haurà d'obrir el paraigua durant les pròximes hores.

El canvi serà progressiu, però evident. Tot i que el sol serà protagonista en bona part del territori durant el matí, els primers senyals del gir arribaran abans del migdia. Núvols alts començaran a cobrir el cel i donaran pas a una situació molt més inestable.

Aquests núvols alts seran el preludi del que està per arribar. La nuvolositat anirà en augment, primer en zones altes del Pirineu i prelitoral nord. A la tarda i nit, el cel estarà molt ennuvolat o cobert en pràcticament tot el territori.

Les pluges a Catalunya arribaran durant les pròximes hores

El canvi de temps serà evident ja des d'aquesta matinada. En aquest moment, començarà a ploure al quadrant nord-oest. Les precipitacions s'estendran al llarg del matí de dissabte per gairebé tota Catalunya.

Aquestes pluges cauran en forma de ruixats. A la meitat est seran més intermitents, mentre que al Pirineu i Prepirineu s'espera que siguin més persistents. Especialment, es concentraran al vessant sud del Pirineu occidental.

En altres zones, com Ponent i l'interior del Camp de Tarragona, les pluges podrien ser fortes. En aquests punts, durant la tarda de demà, s'acumularan quantitats més destacades d'aigua. A més, alguns ruixats vindran acompanyats de tempestes i calamarsa.

El Meteocat ha activat avisos per pluges intenses en un total de 21 comarques catalanes. Entre elles es troben zones de muntanya com Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà o Alt Urgell, així com àrees de l'interior com Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià i Garrigues. També estan sota avís comarques del centre i sud del territori, com Solsonès, Bages, Anoia, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

Aquestes alertes es deuen a la possible intensitat de les precipitacions. Les pluges podrien ser localment fortes i provocar incidències puntuals. Es recomana seguir els avisos oficials i extremar precaucions.

La neu també farà acte de presència

La cota de neu també serà un factor a tenir en compte. Demà començarà el dia al voltant dels 2.000 metres. Al final de la jornada, baixarà fins als 1.400 metres, o fins i tot una mica menys al vessant nord del Pirineu.

Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran de manera moderada. Les màximes, per la seva banda, baixaran lleugerament, excepte als extrems del litoral. Allà, podrien fins i tot pujar una mica.

El vent serà un altre protagonista d'aquesta jornada de transició perquè, durant aquesta matinada, serà fluix i de direcció variable. A mesura que avanci el dia, s'imposarà el vent del sud, i després el de l'oest a l'interior. Al litoral, bufaran components sud i oest, seran vents entre fluixos i moderats, amb algunes ratxes fortes.

Així doncs, malgrat que la jornada d'avui hagi començat amb calma a tot el territori, el pitjor arribarà en les pròximes hores. Catalunya passarà de tenir cels tranquils a un dissabte marcat per les pluges, les tempestes i la calamarsa.