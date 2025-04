Mitja Catalunya, en alerta pel temps durant Sant Jordi: pluges en aquestes comarques

Aquesta pròxima setmana a Catalunya se celebra Sant Jordi, una de les festivitats més estimades. Per això, les previsions meteorològiques comencen a acaparar l'atenció, perquè són molts els que els preocupa el temps que tindrem. No només a llibreters i floristes, sinó també a les persones que esperen aquesta festivitat com una de les més esperades de l'any.

Segons els últims models, la veritat és que s'acosten possibles precipitacions, que afectarien bona part de la meitat nord del territori català. Encara que falten dies i la incertesa és elevada, els mapes mostren la possible presència d'inestabilitat, que podria traduir-se en pluges.

Les precipitacions afectarien sobretot el Pirineu, Prepirineu, i punts de l'interior de Girona i Barcelona. Els mapes de predicció mostren una interacció de masses d'aire que pot donar lloc a inestabilitat coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. Caldrà estar molt atents a les pròximes actualitzacions per descobrir on plourà finalment.

Possibilitat de ruixats localitzats i de certa intensitat

El més probable, si es manté aquesta configuració, és que es produeixin ruixats localitzats i puntualment moderats. Acompanyats de núvols i clars durant gran part del dia. Per a la resta de Catalunya, especialment a les comarques del sud i el litoral tarragoní, les condicions es preveuen una mica més estables.

És a dir, hi ha menys probabilitats de precipitació i temperatures suaus, una cosa ideal per gaudir dels llibres i les roses. En qualsevol cas, els organitzadors d'actes a l'aire lliure i els ciutadans que planegen participar en la festa de Sant Jordi hauran d'estar atents. A la primavera la incertesa sobre el temps que farà sempre és alta, per la qual cosa pot haver-hi sorpreses.

No és estrany que, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, plogui i molt. En anys anteriors ja hem tingut episodis d'inestabilitat, fins i tot amb imatges bastant impactants de llibres mullats i parades que han sortit volant. Si bé enguany Sant Jordi podria venir amb paraigua a la mà, segur que això no evitarà les ganes de gaudir d'aquest dia tan especial.