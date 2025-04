Gerro d'aigua freda de l'AEMET per a la setmana vinent: mal temps en aquestes regions

El temps per a la segona quinzena d'abril podria entelar els plans de molts, avisa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Segons les previsions més recents, la setmana del 21 al 27 d'abril estarà marcada per una notable incertesa meteorològica. De totes maneres, alguns patrons meteorològics comencen a perfilar-se amb més claredat.

Durant aquests dies, s'espera que el nord i l'oest de la península registrin més humitat de l'habitual. Això podria traduir-se en pluges persistents i fins i tot localment intenses. Les regions més afectades per aquestes anomalies serien Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó i zones del nord d'Extremadura.

En contrast, la resta del país mantindria una situació més estable, encara que no exempta de nuvolositat i pluges esporàdiques. Quant a les temperatures, l'AEMET pronostica valors una mica més frescos del que tocaria al sud-oest peninsular. Especialment a Andalusia occidental.

Unes temperatures sense massa canvis fins al maig

Això sí, a la major part del territori les temperatures es mantindran al voltant del que s'espera per a aquestes dates, sense sobresalts. Una excepció podrien ser els arxipèlags, on el mercuri podria situar-se lleugerament per sobre dels valors mitjans. La situació es podria complicar encara més en la setmana del 28 d'abril al 4 de maig.

La incertesa es dispara i els models meteorològics no aconsegueixen dibuixar encara una tendència clara pel que fa a les precipitacions. No obstant això, sí que es veu una possible anomalia càlida: gran part del país podria experimentar temperatures lleugerament superiors a la mitjana. Tot això suposaria un ambient més càlid de l'habitual per tancar el mes d'abril i donar la benvinguda al maig.

La recomanació de l'AEMET

L'AEMET subratlla que aquestes previsions estan subjectes a canvis i s'han d'interpretar amb cautela. Es tracta de tendències a mitjà termini i, com a tal, la seva fiabilitat disminueix com més s'avança en el calendari. Amb tot, tot apunta que el paraigua podria tornar a convertir-se en un accessori imprescindible per a bona part del nord i oest peninsular.

Així que, si tenies pensat aprofitar el bon temps en les pròximes setmanes, es recomana estar atent als parts meteorològics diaris. El mal temps podria aigualir més d'un pla. Per la qual cosa la previsió serà la millor eina per evitar ensurts.