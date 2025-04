'Serà moderat o fort': Eloi Cordomí alerta del fenomen que colpejarà avui a Catalunya

Catalunya viu aquest dijous una jornada marcada pel sol, encara que no exempta de fenòmens meteorològics destacables. Almenys així ho ha avançat el meteoròleg Eloi Cordomí, qui segueix de prop la evolució del temps a la regió. Sens dubte, no està sent una Setmana Santa plaentera per als que buscaven un temps primaveral.

I és que aquest Dijous Sant, encara que hi hagi sol en gran part del territori, moltes comarques tindran una jornada moguda a causa del vent. En aquest sentit, l'expert ha avançat que serà moderat o fort i afectarà especialment l'Empordà i el terç sud del territori català. El vent podria alterar la sensació tèrmica en aquestes zones i condicionar algunes activitats a l'aire lliure.

Segons les previsions de TV3, el dia ha començat amb un ambient fresc, acompanyat per bancs de boira matinals en alguns punts de l'interior. A més, s'observen restes de nuvolositat a la Vall d'Aran, que podrien persistir durant les primeres hores. No obstant això, a mesura que avanci la jornada, el cel s'aclarirà donant pas a un ambient plenament assolellat.

Eloi Cordomí avisa d'un lleu ascens de les temperatures

Les temperatures, després de diversos dies de valors més baixos de l'habitual per a aquesta època de l'any, començaran a remuntar. El centre del dia portarà un ascens tèrmic notable, amb màximes de 20 °C en moltes zones del litoral, el prelitoral i comarques de Girona. Aquest repunt tèrmic marcarà l'inici d'una recuperació de les temperatures diürnes, que podrien mantenir-se a l'alça en els pròxims dies.

En paral·lel, el vent es convertirà en el protagonista en certes regions. Eloi Cordomí ha insistit que el fenomen serà "moderat o fort", especialment a l'Empordà i al sud de Catalunya. Serà allà on les ratxes podrien ser més intenses, augmentant la sensació de fred pel matí i generant condicions menys agradables.

Aquest vent podria afectar la circulació en zones costaneres, així com les activitats nàutiques o a l'aire lliure, per la qual cosa es recomana precaució. El contrast tèrmic entre el matí fresc i el migdia més càlid serà una altra de les característiques del dia. A l'interior, la diferència de temperatura entre les primeres hores del dia i la tarda podria superar els deu graus.

Una jornada agradable, però amb vent

Un fenomen típic de la primavera, però que, amb la presència del vent, podria fer-se més notori. En definitiva, la jornada d'avui es presenta majoritàriament agradable, amb sol i temperatures en ascens. Això sí, amb el vent com a factor a tenir en compte.

Els experts recomanen estar atents a les actualitzacions meteorològiques, sobretot a les zones on el vent bufarà amb més força. Eloi Cordomí adverteix: "Serà moderat o fort", per la qual cosa millor serà resguardar-se. Sens dubte, toca aguditzar l'enginy per saber com gaudir de les vacances en espais més tancats i protegits d'un temps convuls.