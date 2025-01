Gir de 180° amb el temps a Catalunya en les pròximes hores: tornen les pluges

Després d'una setmana marcada per les bones temperatures, de poques glaçades i de precipitacions localitzades al Pirineu, sembla que Catalunya ha deixat de banda l'hivern. Però res més lluny de la realitat. La inestabilitat tornarà en les pròximes hores i deixarà al seu pas ruixats que afectaran diferents comarques de la regió.

El dissabte al matí es llevarà amb un ambient força tranquil a tot Catalunya. El sol donarà els bons dies i tan sols es combinarà amb alguns núvols al litoral central i nord. Serà a partir de la tarda del dissabte quan el mapa comenci a enfosquir-se i a omplir-se de núvols que, en aquesta ocasió, sí, descarregaran.

Segons la previsió del Meteocat, la zona menys afectada per les pluges del dissabte a la tarda serà la del nord-est. Allà sí que podrien aparèixer núvols, però seguiran alternant-se amb moments de sol. No passarà el mateix a la resta del territori, on els núvols prendran el protagonisme.

Les pluges arribaran demà al quadrant nord-oest de Catalunya

Ponent, el Prepirineu i Pirineu lleidatà serà on més es localitzaran aquests ruixats que, de moment, no es preveuen amb massa virulència. Tot i això, sí que seran suficients per a trencar amb la tendència dels últims dies. Uns dies en què el fred, la boira i les glaçades han donat una treva a aquesta part del territori.

Concretament, s'espera que plogui a la Noguera, el Segrià, la Segarra, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. També zones de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Això sí, en aquesta ocasió les precipitacions cauran en forma de neu.

De cara al diumenge al matí els cels s'aclariran, deixant un matí assolellat en el conjunt de Catalunya. Però no per molt temps, ja que a partir de la tarda tornaran a cobrir-se els cels. No obstant això, en aquesta ocasió les pluges es localitzaran al Pirineu Occidental i, de moment, no s'espera que es tradueixin en nevades.

Un front atlàntic que afecta el país

Mentre a Catalunya s'aniran creant i registrant petits ruixats, en altres punts del mapa arribarà una borrasca que ha activat totes les alertes. Es tracta d'Éowyn i es preveu que aterri en les pròximes hores al Regne Unit. Onades de fins a 20 metres d'alçada i vents màxims de 180 km/h és el que els espera en aquesta part del món.

Sens dubte, un temps inestable que remourà Europa al llarg del cap de setmana. Tot això es deu a l'arribada d'un front atlàntic que farà que l'hivern se senti més inestable que mai. Per la seva banda, Catalunya seguirà amb un temps revoltat, però sense alertes ni preocupacions a la vista activades.