Jorge Rey acaba de llançar un avís per les nevades a Espanya: ‘En qüestió de…’

Amb el mes de gener a punt d'acomiadar-se i febrer traspuntant al calendari, els amants de l'hivern es fan la mateixa pregunta: tornarà aviat la neu a Espanya? Les temperatures fredes han deixat episodis aïllats, però encara no s'han produït les anhelades grans nevades que molts esperen veure.

Jorge Rey, jove aficionat a la meteorologia i conegut pel seu mètode de les ‘cabanyoles’, ha tornat a captar l'atenció amb la seva última previsió. Inspirant-se en els fenòmens meteorològics recents als Estats Units, ell manté l'esperança que Espanya visqui jornades hivernals més intenses en les pròximes setmanes.

Jorge Rey assegura que les recents nevades als Estats Units poden ser un bon indicador

Segons Jorge Rey, les intenses nevades que han cobert ciutats com Nova York en els últims dies podrien ser un presagi per a Espanya. “Estem davant d'una tendència de temps inestable, amb pluges aquestes pròximes setmanes”, però també existeix la possibilitat de veure neu, ha afirmat.

El jove sosté que les condicions meteorològiques observades en altres parts del món són, moltes vegades, indicadors del que podria ocórrer al nostre país. Encara que aquests patrons no són una garantia, sí que conviden a mantenir la il·lusió per veure paisatges coberts de blanc.

El pronòstic de Jorge Rey apunta que, durant les pròximes setmanes, Espanya estarà marcada per pluges generalitzades i un notable descens de les temperatures. Aquesta combinació, segons explica, és ideal per a l'aparició de nevades en diferents regions.

“Espanya afrontarà en qüestió de dies, en qüestió de molt poc temps, l'arribada de freds i pluges que transformaran molts camps en blanc”, ha assegurat Jorge Rey. Així doncs, sembla que aviat podrem gaudir dels paisatges tenyits de blanc en algunes zones del nostre país.

“Per als amants de la neu, ja ho sabeu, no us rendiu”, ha assenyalat Jorge Rey, donant ànim a tots aquells que esperen gaudir de l'hivern en tota la seva esplendor. Afegeix que, en qüestió de dies, es podrien donar les condicions necessàries per veure transformats molts camps en un blanc hivernal.

Febrer, un mes de sorpreses

Històricament, febrer ha estat un mes propens a intenses nevades a Espanya. Jorge Rey destaca que, encara que les oscil·lacions climàtiques han alterat els patrons en els últims anys, encara queda molt hivern per davant.

El jove subratlla que el fred i la humitat podrien deixar imatges pròpies de postals hivernals. Tal com ha indicat Jorge Rey, això es donarà “en qüestió de molt poc temps”. Així que tot apunta que al febrer es podrà gaudir de la neu en algunes zones d'Espanya.

🔴¿CÓMO AFECTARÁN *copiosas nevadas EEUU* A ESPAÑA? ☃️❄️⛈️

Encara que l'hivern pot ser imprevisible, Jorge Rey convida a mantenir viva l'esperança als amants de la neu. Amb pluges i temperatures en descens, no es descarten episodis de nevades significatives abans que arribi la primavera.

No obstant això, com sempre passa en meteorologia, és important seguir les actualitzacions oficials d'organismes com AEMET per estar preparats. Per ara, les paraules de Jorge Rey reforcen la il·lusió de qui somien de veure la cara més blanca de l'hivern. Les pròximes setmanes seran clau per confirmar si la seva previsió és encertada.