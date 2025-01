Giro de 180º con el tiempo en Cataluña en las próximas horas: vuelven las lluvias

Después de una semana marcada por las buenas temperaturas, de pocas heladas y de precipitaciones localizadas en el Pirineo, parece que Cataluña ha dejado de lado el invierno. Pero nada más lejos de la realidad. La inestabilidad volverá en las próximas horas y dejará a su paso chubascos que afectarán a diferentes comarcas de la región.

El sábado por la mañana amanecerá con un ambiente bastante tranquilo en toda Cataluña. El sol dará los buenos días y tan solo se combinará con algunas nubes en el litoral central y norte. Será a partir de la tarde del sábado cuando el mapa empiece a oscurecerse y a llenarse de nubes que, en esta ocasión, sí, descargarán.

Según la previsión del Meteocat, la zona menos afectada por las lluvias del sábado por la tarde será la del noreste. Allí sí que podrían aparecer nubes, pero seguirán alternándose con ratos de sol. No pasará lo mismo en el resto del territorio, donde las nubes tomarán el protagonismo.

Las lluvias llegarán mañana al cuadrante noroeste de Cataluña

Ponent, el Prepirineo y Pirineo leridano será donde más se localicen estos chubascos que, de momento, no se avecinan con demasiada virulencia. Aun así, sí que serán suficientes como para romper con la tendencia de los últimos días. Unos días en los que el frío, la niebla y las heladas han dado una tregua a esta parte del territorio.

Concretamente, se espera que llueva en la Noguera, el Segrià, la Segarra, el Alt Urgell y el Pallars Jussà. También zonas de la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y el Valle de Arán. Eso sí, en esta ocasión las precipitaciones caerán en forma de nieve.

De cara al domingo por la mañana los cielos se despejarán, dejando una mañana soleada en el conjunto de Cataluña. Pero no por mucho tiempo, ya que a partir de la tarde volverán a cubrirse los cielos. No obstante, en esta ocasión las lluvias se localizarán en el Pirineo Occidental y, de momento, no se espera que se traduzcan en nevadas.

Un frente atlántico que afecta al país

Mientras en Cataluña se irán creando y registrando pequeños chubascos, en otros puntos del mapa llegará una borrasca que ha activado todas las alertas. Se trata de Éowyn y se prevé que aterrice en las próximas horas en el Reino Unido. Olas de hasta 20 metros de altura y vientos máximos de 180 km/h es lo que les espera en esta parte del mundo.

Sin duda, un tiempo inestable que removerá Europa a lo largo del fin de semana. Todo ello se debe a la llegada de un frente atlántico que hará que el invierno se sienta más inestable que nunca. Por su parte, Cataluña seguirá con un tiempo revuelto, pero sin alertas ni preocupaciones a la vista activadas.