Francesc Mauri trenca el seu silenci i llança una alerta urgent: ‘En poques hores…’

Francesc Mauri fa dies que segueix i comparteix l'actualitat meteorològica de fora de Catalunya. I pot semblar una pèrdua de temps per a molts, però la veritat és que moltes de les coses que afecten fora, repercuteixen dins. El meteoròleg de TV3, en aquests moments, està informant de l'arribada d'una borrasca al Regne Unit que, amb el pas dels dies, tindrà repercussions a Catalunya.

Es tracta de la borrasca Éowyn, la qual activarà avui l'alerta vermella a Irlanda. Segons ha explicat Francesc Mauri, feia més de deu anys que aquest avís no s'activava al país. Per la qual cosa totes les mirades se centren ara en l'evolució i la força d'aquesta depressió.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha avisat que hi haurà fortes ratxes de vent que podrien arribar a assolir fins als 180 km/h. Sens dubte, una velocitat que poques vegades es registra i que fa que tots els experts estiguin pendents. Aquesta ventolera, a més, afectarà l'estat del mar.

Francesc Mauri avisa del que està per venir

Tal com ha avançat l'expert, l'arribada de la borrasca tindrà lloc “en poques hores”. Serà llavors quan començarà a bufar el vent cada vegada més fort i es començarà a sentir la presència d'Éowyn. Francesc Mauri ha compartit informació rellevant com l'elevada velocitat del vent a Irlanda.

Paral·lelament, ha destacat la formació d'onades de fins a 20 metres com a punt màxim. Com a mitjana es registraran alçades de 14 metres, una dada que continua sent forta i preocupant. La borrasca no arribarà només amb vent, sinó també amb pluja.

D'aquí que es prevegi que caiguin fins a 66 mm, una quantitat que també denota la virulència d'Éowyn. “En el cas d'Irlanda, podria ser la més forta des del 1961 amb la depressió Debbie”, assegura Francesc Mauri. Davant aquest panorama són molts els experts que ara estan pendents d'aquesta borrasca que sembla créixer per hores.

Catalunya podria notar els seus efectes

Lluny de viure aïllats del que passa fora, Catalunya també notarà part dels efectes d'Éowyn. Almenys així ho han informat des de l'AEMET. Els experts asseguren que a partir de diumenge arribarà a la península un front atlàntic que deixarà vents “huracanats” i pluges.

Les Balears serà una de les zones més afectades, per la qual cosa totes les mirades se centren a tenir-ho tot controlat. Fa dies que s'avisa que a partir de diumenge la bonança d'aquesta setmana farà un gir de 180 graus. Ara bé, caldrà esperar unes hores més per saber l'abast d'una borrasca que, de moment, deixa en escac Regne Unit.