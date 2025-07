Giro de 180 graus en el temps a Catalunya aquest dia: 'Tindrem sensació de fresca'

Catalunya continua travessant una intensa onada de calor que manté les temperatures molt per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any. No obstant això, els pròxims dies portaran un canvi progressiu en la situació meteorològica que culminarà amb un autèntic gir de 180 graus. Un revés que molts no esperen, però que serà benvingut per tothom.

Fins diumenge, l'ambient seguirà sent càlid, encara que s'espera que la intensitat de la calor disminueixi lleugerament respecte als registres extrems viscuts. Tot i que les temperatures continuaran sent elevades i superiors a la mitjana, l'alleujament serà notable per a molts catalans. La gran notícia és que, a partir dels pròxims dies, es preveu l'aparició de tempestes.

Les precipitacions propiciaran la sensació de frescor

Aquestes precipitacions aniran guanyant protagonisme gràcies a l'acostament d'una bossa d'aire fred en alçada. Un fenomen meteorològic que promet provocar una transformació radical en la situació atmosfèrica. Aquesta situació no només incrementarà la inestabilitat, sinó que a més obrirà la porta a una massa d'aire més freda.

Aquest canvi arribarà amb més intensitat a partir de diumenge, encara que serà dilluns i dimarts quan se'n notaran més els efectes. Durant aquestes jornades, les temperatures podrien finalment normalitzar-se, és a dir, situar-se dins dels valors mitjans per al mes de juliol. Després de diversos dies de calor sufocant, aquest descens tèrmic es notarà especialment i molts podran tenir fins i tot la sensació de frescor.

En un estiu que està sent especialment calorós a tota la regió, aquest respir meteorològic serà rebut amb alleujament. La combinació de tempestes i un ambient menys tòrrid no només donarà treva a la població, també als camps i al risc d'incendis. Si bé no es tracta encara d'un canvi definitiu, l'entrada d'aquesta massa d'aire freda i l'aparició de pluges podrien marcar un punt d'inflexió temporal.

S'acosta una situació més suportable

Els experts recomanen seguir atents a les actualitzacions meteorològiques, ja que la presència de tempestes podria venir acompanyada de fenòmens localment intensos. En definitiva, s'espera que Catalunya passi d'una calor asfixiant a una situació molt més suportable en pocs dies. I el que sembla increïble després de la calor viscuda: el pròxim dilluns i dimarts podríem tenir la sensació que fa frescor.