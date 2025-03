Jarro de agua fría sobre la nieve que caerá en Cataluña en las próximas horas

Las nevadas volverán con ganas en las próximas horas a muchos puntos de Cataluña. Una gran noticia para el sector de los deportes de invierno y para los que aman los paisajes blancos. Ahora bien, lo cierto es que el invierno se está acabando, y la primavera está a punto de desembarcar en Cataluña, y eso tiene consecuencias.

Los meteorólogos reconocen que, aunque siga nevando, no es lo mismo que hace unas semanas. El baile de cotas hace que las nevadas sean poco copiosas y que, sobre todo, la nieve sea más húmeda que hace semanas. Eso se traduce en grosores más débiles y con más facilidad para derretirse.

Cierto es que en las próximas horas nevará y que las estaciones de esquí permanecen abiertas. Es demasiado pronto para decir que el invierno ha llegado a su fin. Pero la naturaleza es sabia y casi en silencio va dejando muestras de que el cambio ya se está produciendo.

Vuelven las nevadas a cotas relativamente altas

Algunos expertos tildan esta variabilidad de cotas de nieve como "desenfreno". No es para menos, ya que lejos quedan unas cotas de nieve claras que empiezan altas y van bajando con el paso de las horas. Ahora, desde hace unos días, las nevadas suben y bajan por las comarcas del norte de Cataluña sin seguir ningún patrón fijo.

Todo ello hace que las acumulaciones sean cada vez menores y que la nieve caída en las zonas más bajas sea verdaderamente débil. Puede que a algunos esto les genere tristeza, pero es realidad. El invierno ya está cerrando sus puertas y con ellas se van las nevadas copiosas y la nieve de gran parte del Pirineo.

Con la llegada de la primavera empezará un deshielo que permitirá que se llenen los pantanos y los ríos bajen bien ruidosos. El sonido del agua es el mejor regalo que puede dejar un invierno húmedo y frío. Sin duda, un regalo que se recoge en verano y que genera vida y estabilidad a una naturaleza que solo necesita eso; ciclos.

Unas cuantas horas con nevadas en el Pirineo

Ahora bien, los mapas indican que las nevadas serán algo persistentes a lo largo de los próximos días en Cataluña. El temporal, que se presenta cargado de agua, también dejará nieve en las cotas altas del Pirineo. Así que se podrá seguir disfrutando de un paisaje blanco por unos días más.

Por el momento, se espera que durante esta semana nieve alrededor de los 1.800 metros de altitud. Una cifra que puede ir cambiando, pero que no traerá sorpresas. Por lo que si todavía no has visto ni pasado la nieve este invierno, ahora es el momento de hacerlo antes de que desaparezca.