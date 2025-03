Gerro d'aigua freda sobre la neu a Catalunya: els meteoròlegs anuncien el que passarà

La neu és un dels fenòmens que més protagonisme està tenint en aquesta recta final d'hivern a Catalunya. Lluny de desaparèixer, sembla que encara té corda per estona. Això sí, els meteoròlegs preveuen un canvi dràstic.

I és que les nevades seguiran copant el paisatge de part del nord de la regió, això sí, cada cop en cotes més altes. Almenys així es desprèn de la previsió d'alguns experts, que ja han llançat un avís. I és que la neu i la pluja guanyaran el terreny al sol en les pròximes hores.

Al llarg d'aquest dimarts, s'esperen precipitacions a Catalunya, especialment a partir de la tarda, amb major incidència a les comarques del nord i de Girona. La cota de neu rondarà els 1.600 metres, encara que l'episodi d'inestabilitat s'intensificarà dimecres a partir de les cinc de la matinada. Serà llavors quan un fort vent de xaloc afectarà les zones millor orientades.

Les nevades i les pluges que s'esperen a Catalunya

Aquest fenomen vindrà acompanyat per la inestabilitat residual de la borrasca Laurence, la qual cosa podria provocar acumulacions de pluja d'entre 80 i 100 litres. O fins i tot més, en zones com Els Ports, la serralada transversal i el prelitoral central. També al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, on des del Meteocat ja han activat alertes.

Quant a la neu, s'esperen acumulacions considerables, encara que la cota es mantindrà elevada, al voltant dels 2.000 metres. Durant la matinada de dimecres, la cota descendirà lleugerament fins als 1.800 metres, però tornarà a pujar als 2.000 metres a partir del migdia. Tot indica que es mantindrà així fins a la nit, moment en què cessarà la precipitació.

Aquest escenari de divergència en altura és un clar indici d'inestabilitat atmosfèrica. La qual cosa reforça la previsió de pluges intenses i nevades significatives a les zones de major altitud. Per tot això, es recomana precaució a les zones afectades.

La neu seguirà caient en cotes força altes

La pujada de la cota de neu per a les pròximes hores contrasta amb el viscut el passat cap de setmana. Va ser llavors quan, de manera sorprenent, les nevades van descendir per sota dels 800 metres. Això va provocar que molts municipis es despertessin coberts de blanc.

Igualment, les temperatures van patir un considerable descens. Així doncs, la sensació d'hivern es mantindrà uns dies més a Catalunya. Sobretot en aquelles comarques en què seguirà nevant i en què el paraigua serà la millor indumentària per sortir de casa.