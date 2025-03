Sorpresa amb les nevades a Catalunya: gir de 180 graus a moltes comarques aquests dies

Són molts els que ja tenen totes les mirades posades en l'inici de la primavera. Aquesta mateixa setmana, una de les estacions més esperades de l'any donarà el tret de sortida. Això sí, ho farà amb un ambient fresc i humit en molts casos.

Tot això després d'uns dies marcats per la inestabilitat meteorològica a tota Catalunya. Ara, els experts se centren a analitzar el temps que tenim davant i toca parlar d'alguns canvis. Sobretot en el relacionat amb la cota de neu i les precipitacions a la regió.

I és que, després d'un cap de setmana amb nevades en punts bastant baixos d'altitud, la tendència sembla que començarà a canviar. En aquest sentit, els experts auguren una pujada de les cotes que faran que cada vegada nevi més alt. Això es tradueix en nevades als punts més elevats del Pirineu i un descans a nivells més cap al sud.

Els Pirineus rebran la major part de la neu en els pròxims dies

Seguir amb nevades per sota dels 1.000 metres d'altitud no seria l'habitual per a aquesta època de l'any. D'aquí que el temps es reubiqui de forma natural a la seva tendència i situï més amunt la cota dels pròxims dies. Els experts auguren nevades a partir dels 1.500 metres al llarg d'aquest dilluns.

Per al dimarts, l'altitud pujarà fins a 1.600 i, el dimecres, podria ja tocar els 1.900. Això sí, serà a mitjans de setmana quan el panorama comenci a canviar de forma considerable. Serà llavors quan la cota de neu als Pirineus arribi fins als 2.300 metres d'altitud.

Tot això es tradueix en un canvi de tendència i en nevades en punts molt alts del nord de Catalunya. D'aquesta manera, la regió donarà la benvinguda a una primavera que sembla haver-se resistit més del compte. Això sí, les pluges a la resta del territori seguiran uns dies més.

Bons gruixos de neu

Encara que cada vegada vagi a nevar més alt, seguirà fent-ho de forma copiosa. És a dir, els mapes de predicció d'acumulació de neu es mostren generosos en els punts més alts del Pirineu. Així que se seguirà engrossint durant uns dies més una capa que llueix tensa i compacta.

Les estacions d'esquí, per tant, podran seguir amb una temporada que va semblar retardar-se en alguns punts, però que ara l'estan gaudint. Sens dubte, un bon colofó final per a un hivern ple de precipitacions i jornades inestables. Veurem quins regals porta una esperada primavera.