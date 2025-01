Gerro d'aigua freda dels meteoròlegs: el fenomen que colpejarà Catalunya demà

El fang no agrada a ningú. Embruta com pocs i deixa un rastre considerable. Així que quan els cels anuncien l'arribada de pols del Sàhara, són molts els que s'afanyen a guardar tot el que tenen.

I això és el que hauran de fer aquest dimecres en alguns punts de Catalunya. Sobretot a la costa, on podrien caure algunes precipitacions combinades amb aquesta pols en suspensió. Així que, després de diversos mesos sense aquest fenomen, sembla que la regió podria tornar a estar banyada en fang.

Tot això és a causa de l'arribada d'un vent de sud-oest que arrencarà al nord d'Àfrica. Els experts avisen que això es tradueix en cels groguencs i en precipitacions amb premi. Un premi que deixarà unes precipitacions tèrboles en gran part de les comarques del litoral.

El fang podria arribar fins al Pirineu

Encara està per veure si aquesta pols en suspensió arribarà fins a les zones més altes de Catalunya. En especial el Pirineu, on també podrien caure algunes pluges. Si el vent té prou força, pujarà cap a les cotes més altes del territori, deixant neu tenyida de marró.

La neu amb fang podria ser una de les notícies meteorològiques del dia. Sobretot, després de confirmar que al litoral serà gairebé un segur que l'ambient serà marró allà on descarregui un núvol. Cal recordar que la pols no només es nota quan precipita.

És habitual que els cels es despertin d'un particular groc els dies que hi ha la pols entre els núvols. El sol no acaba de poder traspassar la intensitat d'aquesta espècie de boira i l'ambient se sent estrany. Aquest fenomen sol durar unes hores, algunes vegades dies, però s'acaba dissipant amb el pas del temps.

La pols en suspensió vindrà de la mà de la borrasca

Les precipitacions que arribin aquests dies a Catalunya formaran part d'un front desgastat. Segons els experts, això significa que la seva intensitat serà poca comparada amb l'afectació que produirà a la resta del país. En aquest sentit, l'AEMET parla de l'arribada de la borrasca Garoé.

Quedarà lluny de Catalunya, amb prou feines deixarà alguns colps. Però sí que estrenyerà amb ganes en zones del nord i oest peninsular i Canàries. Sens dubte, una setmana inestable, de ple hivern i amb un temps que convida a vibrar una mica dins de casa.