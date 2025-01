'No s'espera': Roberto Brasero llança un contundent avís a Catalunya aquest dimarts

La borrasca Garoé continua marcant el ritme meteorològic a Espanya aquest dimarts. Segons el meteoròleg Roberto Brasero, ha portat amb si un panorama de pluges intenses i condicions variables en moltes regions del nostre país. Ara bé, les precipitacions no han assolit tot el territori d'Espanya, i sembla que aquest dimarts es repetirà aquesta situació.

Roberto Brasero ha explicat que aquest dilluns hem tingut pluges molt abundants al sud-oest. De fet, per allà tornaran a necessitar el paraigua, perquè les precipitacions es repetiran avui. En altres comunitats de l'oest també han d'estar preparats per a un dimarts passat per aigua.

Les pluges més copioses afectaran comunitats com Extremadura i a províncies com Huelva, Cadis o Sevilla. A més, s'espera que aquestes precipitacions s'estenguin al sud de Castella i Lleó i a l'oest de Galícia. A mesura que el front avanci cap a l'est, altres àrees de la Península hauran de desempolsar el paraigua, avisa Roberto Brasero.

Roberto Brasero avisa de les zones en les quals gairebé no plourà

No obstant això, no totes les regions veuran pluges significatives. El sud-est de la Península, el nord de Catalunya i el litoral cantàbric rebran, en el millor dels casos, precipitacions febles. Les illes Balears també es mantindran al marge, mentre que a Canàries podrien caure algunes gotes.

El vent serà un altre protagonista de la jornada, especialment a les costes gallegues, els cims de Canàries i el golf de Cadis. En aquestes zones es podrien registrar ratxes fortes que, en alguns casos, podrien derivar en tornados o trombes marines. Aquesta combinació de pluja, vent i condicions marítimes adverses obliguen a extremar les precaucions.

Canvis amb les temperatures a la península

Pel que fa a les temperatures, el dimarts portarà un alleujament respecte a les gelades que han caracteritzat els dies anteriors. Només a l'àrea dels Pirineus hi ha hagut algunes gelades durant la matinada, assenyala Roberto Brasero. La resta del país tindrà avui temperatures més suaus, marcant una clara tendència a l'ascens tant al matí com a la tarda.

Aquesta pujada de temperatures també influirà en la cota de neu, que se situarà per sobre dels 2.000 metres. Les nevades quedaran restringides a les zones més altes de les muntanyes. En definitiva, avisa Roberto Brasero, les condicions hivernals s'allunyen del nostre país, almenys per uns dies.