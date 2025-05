Gerro d'aigua freda de Jorge Rey per a l'estiu: aquest mes tindrem tempestes i fred

Les previsions de Jorge Rey no porten precisament bones notícies per als que somien amb un estiu sec i calorós. Segons ha indicat a les seves xarxes l'aficionat a la meteorologia, els pròxims mesos podrien arribar amb novetats inesperades. Si les seves paraules es compleixen, seguirem amb la mateixa tendència d'aquesta primavera, que ha donat moltes sorpreses.

Tal com es desprèn de la previsió, si bé el mes de juny serà bastant tranquil, les coses canviaran de cara a juliol. Aquest mes arribarà amb un ambient més tempestuós i fresc, especialment al nord i centre. Una cosa a la qual ja ens hem acostumat aquesta primavera.

Encara que les condicions del fenomen de El Niño i La Niña es presenten neutres, el jove ha llançat un avís. I és que l'estiu no estarà exempt de sobresalts. És més, a principis de juliol podríem veure l'arribada d'una profunda borrasca a la península.

Tempestes i mercuris a la baixa al mes de juliol

Serà aquesta l'encarregada d'arrossegar vents continentals frescos i tempestes intenses, fins i tot fins a les Illes Canàries. La primera quinzena de juliol es perfila com inestable, amb episodis tempestuosos generalitzats i temperatures més baixes de l'habitual. Sobretot al nord del país.

🔴UN FENÓMENO INESPERADO ALERTA SOBRE EL VERANO QUE ESTÁ POR LLEGAR A ESPAÑA ⛈️😎

Jorge Rey destaca que "els freds es notaran en àmplies zones del nord", cosa que converteix aquest mes en el més atípic de l'estiu. A partir del 19 o 20 de juliol, les temperatures començaran a repuntar, encara que sense abandonar del tot la inestabilitat. Les tempestes seguiran actives a l'interior i oest peninsular, encara que amb menor incidència al vessant mediterrània.

No serà fins als últims dies del mes quan es produeixi una clara estabilització atmosfèrica que obrirà la porta a la primera gran onada de calor de l'estiu. El mes d'agost arrencarà sota aquesta influència càlida, amb temperatures estiuenques generalitzades entre el 5 i el 10. No obstant això, la tranquil·litat serà breu, ja que es preveu el retorn de les tempestes a la meitat oest pràcticament de manera immediata.

Jorge Rey recomana revisar els mapes

Tot això podria entelar moltes celebracions i esdeveniments festius estivals. El Llevant, per la seva banda, es mantindria més al marge d'aquesta inestabilitat. Cap al 24 d'agost, el temps tornarà a estabilitzar-se, preparant el terreny per a una possible onada de calor que podria estendre's fins als primers dies de setembre.

Davant aquest panorama, juliol serà el mes amb major presència de tempestes i temperatures inusualment fresques. Tot això trencant amb la idea d'un estiu calorós i estable des de l'inici. No hi ha dubte que les previsions de Jorge Rey criden a no confiar-se i a seguir atents als canvis.