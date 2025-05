Felicitat a Catalunya: el canvi que arriba aquest divendres a totes les comarques

Aquest dijous, les pluges han tornat a bona part de Catalunya i en les pròximes hores es mantindrà l'ambient inestable. Però, a més de precipitacions, hi ha un altre fenomen que ha arribat al nostre país. I si aquest dijous ja hem notat la diferència, aquest divendres el canvi serà molt més marcat.

I és que aquest divendres la irrupció d'aire fred se sentirà amb més força, amb un notable descens de les temperatures a Catalunya. De fet, el desplom del mercuri ens tornarà a temperatures més pròpies de principis de primavera que de finals de maig.

Una clara baixada de les temperatures a Catalunya

Segons els mapes, Catalunya registrarà anomalies tèrmiques de fins a deu graus menys respecte a la mitjana climàtica del període 1981-2010. Especialment a les comarques de l'interior i del Pirineu. Aquest canvi serà significatiu després de diversos dies amb temperatures elevades, pròpies de l'estiu.

Durant el divendres, la baixada tèrmica vindrà acompanyada de vent en ambdós extrems de Catalunya, tant a l'Empordà com a les Terres de l’Ebre. Aquestes ratxes de vent intensificaran la sensació de fred, sobretot en primeres hores i a la tarda. Pel que fa a les precipitacions, encara que el cap de setmana es preveu majoritàriament sec, el divendres encara es mantindran algunes inestabilitats.

Durant el matí persistiran pluges residuals, especialment a la Vall d'Aran i les comarques del nord-est. A la tarda, reapareixeran els ruixats convectius, principalment al litoral, el prelitoral i el centre de Catalunya. Amb tot, no es descarten nous xàfecs el dissabte al nord-est i el diumenge a la tarda al Pirineu.

Un respir abans de l'inevitable estiu

Al llarg del dijous i el divendres s'aniran obrint clarianes, encara que el cel es mantindrà més cobert al nord-est. Aquesta situació suposarà un respir després d'una setmana marcada per la calor intensa i permetrà, al fi, gaudir d'un ambient més agradable. Amb aquest panorama, moltes famílies i sectors com l'agrícola celebren l'arribada d'aquest aire més fred.

No només pel confort tèrmic que aporta, sinó també pel petit alleujament que pot suposar per als cultius i els ecosistemes. La bona notícia és que, almenys per uns dies, tornarem a gaudir d'un clima més suau, propi d'una primavera encara viva. Una petita treva abans de l'arribada definitiva de la calor estiuenca.