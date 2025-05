'Un altre cop': Roberto Brasero confirma la pitjor notícia a gran part d'Espanya

Aquest dimecres, l'ambient a Espanya s'ha tornat gairebé estiuenc. Les temperatures han pujat amb força en moltes zones del país, especialment al centre i sud peninsular. A més, hem despertat amb cels clars que conviden a pensar més en juny que en maig.

De fet, dimarts ja va fer bastant calor, amb màximes de més de 30 graus a Sevilla, Múrcia o Badajoz. En el cas de Madrid fins i tot s'han assolit els 29 graus. Tot i aquesta relativa suavitat, el meteoròleg Roberto Brasero ha alertat que estem a punt de viure un nou gir amb el temps.

Una borrasca alimentada per aire fred en altura arribarà a la península en les pròximes hores. La seva arribada es notarà primer al nord, amb un descens tèrmic des de dijous en comunitats com Galícia, Astúries i el País Basc. Saragossa, per exemple, passarà dels 28 graus d'ahir a uns 23 graus aquest dimecres.

"Un altre cop tempestes" entre dijous i divendres

Divendres, l'impacte serà més notable al sud i l'est peninsular. No només baixaran les temperatures en ciutats com Màlaga, Múrcia o Alacant, sinó que les pluges tornaran a aparèixer amb força. Es preveuen precipitacions localment intenses a la Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Andalusia oriental, on podrien acumular-se quantitats significatives d'aigua en poc temps.

Roberto Brasero ha insistit que aquesta situació és típica de la primavera, amb "temperatures que pugen i baixen com en una muntanya russa". En aquest sentit, també ha destacat que els fenòmens meteorològics canvien en qüestió d'hores. I encara que en moltes regions s'ha gaudit d'una gran calma, l'ambient s'anirà tornant més inestable amb el pas dels dies.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també ha emès un avís. La borrasca deixarà pluges i tempestes a mesura que recorri el país de nord a sud, afectant sobretot el terç est. El fenomen, encara que puntual, serà prou rellevant per a condicionar els plans de qui pensava gaudir d'un final de setmana tranquil.

El cap de setmana millora, però la primavera continua moguda

Això sí, la previsió apunta a una millora a partir de dissabte. A mesura que el sistema de baixes pressions s'allunyi, tornaran les temperatures més suaus i el temps estable. Diumenge podria presentar algunes pluges al nord, però en general s'espera un ambient més assolellat a la major part del país.

Així que sí, una altra vegada, el temps es complica. El que semblava una entrada prematura a l'estiu es converteix en un recordatori: la primavera a Espanya és tot menys previsible.