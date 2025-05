Oficial: El Meteocat desvela el que passarà en les pròximes hores i es notarà força

Les condicions meteorològiques han canviat força a Catalunya, com s'ha pogut notar des de primera hora. Si fins ara hem tingut calma i temperatures suaus, tot això és cosa del passat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l'avanç de l'estiu es veurà paralitzat durant unes hores.

I és que des de primera hora del matí, diversos municipis han registrat precipitacions destacades. A Malgrat de Mar, per exemple, s'han acumulat fins a 20 litres per metre quadrat durant la matinada. Actualment, les pluges es concentren entre la costa central i nord, així com en alguns punts de l'interior del nord-est.

Aquesta inestabilitat ve acompanyada de l'entrada d'aire fred en alçada, associada a una bossa que incrementa la inestabilitat atmosfèrica. A més, s'han activat els vents de tramuntana i mestral, que reforçaran aquesta situació de canvi. Durant el matí, les precipitacions continuaran afectant principalment el litoral costaner central i nord.

La inestabilitat guanya força a la tarda

Segons les previsions del Meteocat, s'espera que les pluges guanyin intensitat de cara a la tarda. Serà llavors quan arribin nous episodis de precipitacions que impactaran al nord-est del país i en zones del Pirineu. Un dels aspectes més destacats és el descens de la cota de neu, que podria situar-se al voltant dels 2.200 metres.

Aquest canvi podria tenir implicacions a les zones més elevades, on es preveu acumulació de neu en cotes més baixes de l'habitual per a aquesta època de l'any. Per a la resta del dijous, el Meteocat anticipa un cel ennuvolat a la meitat est i al Pirineu. Així com ruixats durant les hores centrals del dia.

Un descens de les temperatures màximes

Així mateix, hi haurà un descens de les temperatures màximes, perceptible en gran part del territori. De cara al divendres, la tendència a la baixa en les temperatures s'accentuarà. Sobretot a la tarda, quan tornaran les pluges en àrees del Pirineu i el nord-est.

Els experts recomanen precaució davant possibles acumulacions d'aigua en zones urbanes on les pluges intenses poden generar incidències. Així mateix, s'aconsella a aquells que tinguin previst desplaçar-se cap a zones de l'interior o el Pirineu que consultin les previsions actualitzades. En resum, el Meteocat adverteix d'un episodi inestable amb pluges, vent i descens tèrmic que es notarà força en les pròximes hores.