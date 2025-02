L'error de Gemma Puig, meteoròloga de TV3, que s'ha tornat viral en poques hores

El programa de El Temps de TV3 és un dels més seguits a Catalunya per a tots aquells que volen saber quin temps farà. És lògic, ja que en aquesta secció dels informatius destaquen experts com Francesc Mauri o Enric Agud. Ara bé, a vegades apareixen relliscades que fan que l'audiència es posi les mans al cap.

En aquesta ocasió, l'afectada ha estat la meteoròloga Gemma Puig. L'experta ha confós dues platges de la Costa Brava que, per a aquells que les coneixen, ha estat un error garrafal. Concretament, la confusió ha estat entre la platja de la Fosca i la del Castell, a Palamós.

Davant d'aquest error, les xarxes socials no han trigat a fer-se ressò del que ha passat. Sobretot perquè no és la primera vegada que li passa, per la qual cosa els espectadors ja la miren amb lupa. Però això no acaba aquí, ja que consideren que Gemma Puig ha tingut un altre error en la seva predicció a TV3.

Gemma Puig i els seus errors en la predicció del temps a TV3

Tothom sap que aquest cap de setmana farà mal temps a Catalunya. Sí que sortirà el sol en algun moment i en algun punt, però aquesta, sens dubte, no és la notícia meteorològica de la setmana. No obstant això, Gemma Puig ha preferit obviar les nevades en la seva predicció i donar-li més rellevància a ambients assolellats.

"Ha posat sol per al dissabte", destaca un comentari. En la mateixa línia s'han mostrat alguns experts després de llegir les crítiques del programa El Temps de TV3. Per a ells no hi ha més novetat i notícia rellevant per al cap de setmana que la de les nevades.

En especial perquè es tracta d'una nevada que pot ser la més important de l'hivern. En aquest sentit, experts han escrit que: "Una previsió com la de dissabte hauria de passar per sobre de tot". Un dissabte que ja ha començat amb neu i molt fred a gran part de Catalunya.

El Temps de TV3 fa dies que avisa de la nevada

TV3 fa jornades que avisa del front que, per fi, ha arribat. El passat divendres ja va començar a nevar a última hora del dia i les nevades seguiran actives al llarg del dissabte. Per tant, Gemma Puig sabia de sobres que tothom està pendent de la caiguda d'una neu que pot deixar grans gruixos.

No hi ha dubte que per a futures aparicions a El Temps, Gemma Puig mirarà molt més quina predicció fer. I és natural, ja que ara l'analitzaran amb molt més detall. També revisarà millor la ubicació de les platges de Girona, per no tornar a confondre's.