Atenció al dissabte: els meteoròlegs confirmen la millor notícia sobre la neu

Lluny d'acomiadar-se de la temporada de neu amb l'arribada de la primavera, a Catalunya sembla que el mantell blanc està en ple auge. I res fa pensar que canviï el panorama a curt termini; almenys així es desprèn de les últimes previsions. Els amants de la neu, el fred i l'esquí encara podran apurar un cap de setmana de somni.

En aquest sentit, la cota de neu per al dissabte al matí se situarà als 1.500 metres d'altitud. Però serà el diumenge quan arribi el major episodi de nevades de la setmana. "A partir del matí tindrem una nevada més potent que arrencarà a primeres hores de la matinada", expliquen.

Així mateix, afegeixen que "es mantindrà tot el dia". Davant aquest panorama, no quedarà altra que "abrigar-se", sobretot després de tenir en compte que la cota de neu baixarà fins als 1.200. La sensació de fred s'aguditzarà i el temps inestable es consolidarà després d'unes nevades copioses i intenses al Pirineu.

Diverses comarques rebran molta neu a Catalunya

Encara que l'episodi més intens de nevades s'espera per al cap de setmana, la veritat és que aquest divendres ja s'obre la veda. Sobretot a les comarques del Pallars Sobirà i la Cerdanya. Dissabte, se sumarà a la llista la Vall d'Aran, una de les comarques més beneficiades per la neu durant l'hivern.

A la tarda el temps donarà una treva i no només no nevarà, sinó que, fins i tot, podria sortir una mica el sol. Ara bé, la bonança acabarà una vegada arribi el diumenge, amb noves nevades per tot el Pirineu català. En aquesta ocasió, les precipitacions blanques no només es concentraran a la zona occidental.

Les muntanyes orientals també seguiran guanyant gruix. Les nevades seran especialment intenses el diumenge a la tarda, amb una baixada de la cota de neu i una regada general. Des de la Vall d'Aran, fins al Ripollès.

Un ambient inestable a tot el territori català

Més enllà de la neu, que serà una de les protagonistes del cap de setmana, l'ambient humit serà el que dominarà els mapes. Les pluges, algunes en forma de tempesta amb calamarsa, prendran el protagonisme a tota la regió. El nou front comença aquest divendres entrant per l'oest i s'anirà expandint cap a l'est.

Sens dubte, un inici de primavera inesperat. Són molts els que esperen aquesta data al calendari per començar a prescindir de capes de roba i fer més vida a l'exterior. Tot això arribarà, però encara cal esperar una mica més.