'Segurament tindrem...': Francesc Mauri alerta del que passarà a Catalunya demà

Francesc Mauri ha compartit la seva predicció del temps per a aquest cap de setmana a Catalunya. Una vegada més, l'expert del temps de TV3 s'ha mostrat feliç en confirmar el que indiquen els mapes per al nostre país. I és que el panorama és esperançador per als que prefereixen que continuï plovent unes quantes jornades més.

En aquest sentit, el meteoròleg ha avisat que "segurament tindrem xàfecs" en molts punts del país. Així, es confirma que les pluges s'aniran desplaçant pel mapa al llarg del dissabte i el diumenge. El nou front ha entrat a primera hora d'aquest matí per l'oest, però s'anirà expandint amb el pas de les hores.

D'aquí que el dissabte plogui cada vegada en més comarques de l'est de la regió. Però no serà fins al diumenge quan la previsió prengui una altra dimensió. En especial en relació amb una baixada de la cota de neu i, per tant, de temperatures.

Un cap de setmana plujós i més fresc

Francesc Mauri ha dividit el temporal de les pròximes hores en tres. Primer, aquest divendres situa les principals precipitacions a la part oest de Catalunya. El Pirineu Occidental, la demarcació de Lleida i Tarragona estaran literalment banyats en aigua.

De cara al dissabte, les pluges es concentraran amb més ímpetu a les comarques de l'interior. També seguirà la inestabilitat al Pirineu, deixant neu en cotes més altes. Finalment, el diumenge tancarà la setmana amb un colofó final de neu i fred.

Serà llavors quan la cota de neu descendeixi fins als 1.200 metres i les nevades s'escampin des de l'oest fins a l'est. Segons Francesc Mauri, serà un diumenge "amb més fred i un clar descens de la cota de neu". Així doncs, no queda més que abrigar-se i esperar que, de nou, passi la pitjor part del temporal.

Les pluges van omplint els embassaments catalans

Francesc Mauri no pot estar més feliç de compartir que, per fi, els nivells dels pantans estan pujant a Catalunya. La pluja era més que necessària i després de setmanes d'inestabilitat, ara s'estan començant a veure els seus resultats. L'home del temps de TV3 ha aprofitat per compartir una informació de l'Agència Catalana de l'Aigua.

"Rius, pantans i aigües subterrànies exultants", confirma l'expert. I no és per menys, ja que s'ha confirmat que els nivells de les conques internes han arribat fins al 50%. Sens dubte, una boníssima notícia que ha estat possible gràcies a dies i dies d'incessants, però molt necessàries pluges.