Tempestes i fins i tot calamarsa: alerta en aquestes zones de Catalunya a partir d'ara

Catalunya encara el segon dia de primavera amb una previsió meteorològica que no agradarà a tothom. I és que, si el que volies era veure sol i unes temperatures més agradables, no estàs de sort. La previsió meteorològica indica més aviat el contrari, amb un temps inestable i cada cop més fresc.

Els meteoròlegs avisen de l'entrada d'una nova borrasca que farà que el temps resulti del més hivernal. Tot això es traduirà al llarg del dia en tempestes, pluges persistents i, fins i tot, calamarsa. El front es mourà a mesura que avancin les hores, sent especialment fort al sud-oest del país la primera part del dia.

De fet, el Meteocat manté alertes grogues activades per acumulació de pluja. Cal recordar que l'avís és de tres sobre sis, per la qual cosa les tempestes seran considerables. Ara mateix hi ha moltes comarques en alerta, especialment al sud, i la cosa empitjorarà a la tarda.

Algunes zones en alerta aquest matí són les comarques de Tarragona, però també el Baix Llobregat, l'Alt Penedès o el Garraf. La situació prendrà una altra dimensió a partir de la tarda, quan siguin encara més les zones amb fortes tempestes. D'aquí que s'activin els avisos a tota la zona oest i el Pirineu lleidatà.

Una jornada de pluges intenses, tempestes i nevades

Algunes comarques de l'interior també estaran afectades per les pluges a partir del migdia. Per la qual cosa es demana la mateixa precaució en punts com l'Anoia, Berguedà, el Solsonès, el Bages o la Conca de Barberà. El Pirineu, de nou, serà un focus de precipitacions en forma de neu.

Això sí, els experts segueixen confirmant que es registraran en cotes força altes en comparació amb dies anteriors. De fet, a primera hora d'aquest divendres la neu caurà a partir dels 2.200 metres, mentre que a la tarda descendirà a 1.700. El dissabte al matí seguirà baixant fins als 1.500 metres, per arribar als 1.200 el diumenge.

Les temperatures començaran a baixar amb el pas de les hores

El divendres no s'ha despertat especialment fred. Els termòmetres han assolit fins als 16 graus en punts de la costa tarragonina. Ara bé, les pluges, tempestes i neu d'aquest dia faran que els mercuris baixin a partir del dissabte.

Així que el cap de setmana es viurà una simulació d'un preludi d'hivern. Tot el contrari de la realitat que s'acaba d'estrenar a Catalunya, quan la primavera ja ha arribat al calendari. Amb tot, les precipitacions es relaxaran el cap de setmana i en algunes comarques es podrà començar a gaudir de moments de sol.