Gir de 180 graus a Catalunya: tornen les pluges i la neu a totes aquestes zones

Catalunya experimentarà aquest cap de setmana un canvi de temps protagonitzat per l'arribada de pluges i nevades. Tot això arribarà per posar fi a la monotonia de la boira i els cels coberts que han marcat aquesta setmana. Segons les previsions meteorològiques, aquest dissabte es preveu el pas d'un sistema frontal procedent de l'Atlàntic, acompanyat d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera.

Aquest fenomen generarà una depressió atmosfèrica en superfície. El que provocarà un notable descens de les temperatures i la reactivació de les precipitacions en moltes comarques. Les precipitacions cauran amb força en molts punts, especialment al litoral i l'interior, i es mantindran al llarg de tot el dissabte.

Tanmateix, l'aspecte més destacat serà la neu, que tornarà a fer acte de presència a les zones de muntanya. Les nevades afectaran gran part del Pirineu Català, especialment en cotes superiors als 1.600 metres. Allà, s'esperen acumulacions d'entre 10 i 25 centímetres de neu durant el dissabte.

Un canvi de temps amb pluges i neu

Aquest canvi de temps serà una bona notícia per als aficionats als esports d'hivern, ja que la quantitat de neu prevista millorarà les condicions a les estacions d'esquí. A més, les nevades també podrien afectar altres zones muntanyoses, encara que amb menor intensitat. Per als pròxims dies, els experts avisen que les precipitacions no cessaran.

Entre dimarts i dijous de la setmana que ve, la neu podria seguir acumulant-se als extrems del Pirineu Català. Especialment a les comarques més properes a la frontera amb França. De nou, s'espera que les nevades siguin més intenses a partir dels 1.600 metres d'altitud.

Encara que no es descarten pluges a les zones més baixes. Aquest canvi en el temps també portarà una millora en la qualitat de l'aire. La qual s'havia vist una mica afectada per la persistència dels vents calmats i la presència de boira durant els últims dies.

Una setmana amb més núvols que precipitacions arriba al seu final

Amb l'arribada de les pluges i el vent, s'espera que l'ambient es netegi i que les condicions de visibilitat millorin en bona part del territori. Així, després d'una setmana de cels grisos i condicions inestables, es podrà gaudir d'un cap de setmana amb un gir de 180 graus. Serà llavors quan la neu i la pluja es convertiran en les grans protagonistes.

D'aquesta manera començarà a acomiadar-se un mes de febrer que ho ha donat tot. Hi ha hagut dies de sol i bonança, també altres de molt fred i neu. Una vegada més, la natura demostra que tot el que comença, també té el seu final.