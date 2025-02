Gerro d'aigua freda de Francesc Mauri per a aquest cap de setmana: 'Una nova...'

Francesc Mauri ha confirmat que aquest cap de setmana viurem un canvi important en les condicions meteorològiques a Catalunya. Després de diversos dies de cels ennuvolats i temperatures relativament suaus, el temps es tornarà molt més inestable. Tot això a causa de l'arribada d'un front atlàntic que afectarà gran part de la regió.

Ara bé, Francesc Mauri ha admès que el canvi durarà poc i que a partir de diumenge apareixerà "una nova situació". I amb això, es refereix al fet que tornarà a sortir el sol, deixant de banda la possibilitat que continuï caient l'aigua que necessita Catalunya. Sens dubte, una notícia que és un gerro d'aigua freda per a un meteoròleg que sempre considera que podria ploure una mica més.

Segons Francesc Mauri, el canvi començarà dissabte, quan s'espera que la inestabilitat s'instal·li progressivament a Catalunya. Especialment a les zones de costa i interior. Després dels núvols persistents que han cobert el cel durant la setmana, finalment es preveuen pluges en diferents punts del territori.

Francesc Mauri assenyala les zones en què plourà més

El front atlàntic provocarà precipitacions que, encara que inicialment seran lleus, aniran augmentant en intensitat a mesura que avanci el dia. En àrees com el Camp de Tarragona, el prelitoral de Barcelona, la Catalunya central i el Prepirineu, s'espera que les pluges siguin més moderades. Acumulant quantitats significatives durant la jornada de dissabte.

Les precipitacions seran més intenses a la tarda a les zones de l'interior, mentre que a la costa es preveu que siguin de menor intensitat. Pel que fa a les temperatures, s'espera que al llarg de tot el cap de setmana descendeixin notablement. Per la qual cosa les màximes no superaran els 15 graus en gran part de la regió.

Això es deu a l'arribada d'una massa d'aire fred que afectarà tant les zones de muntanya com les del litoral. Durant la jornada de diumenge, encara que les pluges cessaran, les temperatures continuaran sent fredes. Amb valors que es mantindran per sota de l'habitual per a l'època de l'any.

Les precipitacions seran en forma de neu al Pirineu

A més, Francesc Mauri ha avançat que es preveuen nevades a les comarques més altes de Catalunya. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres, cosa que podria afectar zones com el Berguedà o l'Alt Urgell. No obstant això, no s'esperen acumulacions significatives en cotes més baixes.

Malgrat la pluja i el descens de temperatures, Francesc Mauri ha avançat que diumenge tornarà el sol a la majoria de zones. Sobretot a la costa i al sud del territori, encara que alguns núvols persistiran a les zones més interiors i muntanyoses. Així doncs, aquest cap de setmana portarà un gir en el temps, amb pluges i temperatures fredes que marcaran el canvi de la setmana.