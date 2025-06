Gerra d’aigua freda pel temps a Catalunya: encara queden dies de calor intensa

Catalunya es prepara per encarar una nova setmana marcada per la continuïtat de la calor intensa, que no dona treva. Tot i les esperances d'un canvi de patró, el panorama meteorològic continua dominat per una situació de bloqueig atmosfèric. Aquesta situació és provocada per una potent falca anticiclònica que manté l'estabilitat i afavoreix temperatures molt per sobre del que és habitual.

Segons les previsions, aquest escenari de calor sostinguda es mantindrà, com a mínim, durant bona part de la pròxima setmana. Les màximes continuaran sent elevades, superant els 35 graus en nombroses comarques de l'interior i els 30 en punts del litoral. Aquest patró, ja present durant els darrers dies, ha convertit el juny en un mes especialment sufocant.

El dia d'un possible canvi

El Meteocat ha indicat que, almenys fins dimecres, no s'esperen grans canvis en la situació atmosfèrica. La massa càlida d'origen africà continuarà estacionada sobre la península Ibèrica, impedint l'entrada d'aire més fresc. A això s'hi suma la persistent calitja en nivells mitjans, que manté un ambient opressiu i redueix la qualitat de l'aire.

Les temperatures nocturnes també continuaran sent preocupants: en àmplies zones del litoral i prelitoral, especialment en entorns urbans. Les mínimes no baixaran dels 23-25, fet que dificulta el descans nocturn i augmenta el risc per a la salut, sobretot en persones grans, infants i col·lectius vulnerables.

A finals de la setmana vinent podria produir-se un canvi de tendència, condicionat per l'arribada d'una bossa d'aire fred en altura. Aquesta intrusió podria trencar el bloqueig anticiclònic actual, afavorir un descens tèrmic i portar algunes precipitacions. Tanmateix, els experts insisteixen en la prudència: aquest possible canvi està encara "completament agafat amb pinces" i no es pot donar per assegurat.

No hi ha data prevista per al final de l'onada de calor

De moment, el més prudent és preparar-se per a diversos dies més de calor extrema. Així, mentre la incertesa plana sobre el pronòstic, l'únic clar és que l'onada de calor a Catalunya segueix. La recomanació és seguir les indicacions de les autoritats, i extremar les precaucions davant d'un episodi que continua sense data clara de final.