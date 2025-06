El Meteocat dona una gerra d’aigua freda a Catalunya: 'S’allargarà fins a…'

Catalunya torna a estar en el punt de mira meteorològic amb l'arribada d'una nova irrupció de calor intensa. El cap de setmana s'anuncia intens, però aquest episodi no s'acabarà amb el cap de setmana. Almenys així ho confirmen uns mapes que es tenyeixen de vermell davant la imminent arribada d'una onada de calor al territori.

Segons el Meteocat, la calor s'allargarà almenys fins dimarts vinent. Després d'uns dies de relatiu respir tèrmic, les temperatures han tornat a disparar-se a tot el territori català. D'aquí que arribin a nivells preocupants a moltes comarques, especialment a l'interior i al sud-oest.

Unes xifres preocupants

Les previsions no deixen lloc a dubtes. Segons els mapes, aquest divendres ja es registraran valors de fins a 36 graus a l'interior de les Terres de l’Ebre, 35 al Ponent i més de 30 a l'interior. Tanmateix, l'episodi anirà a més durant el cap de setmana.

Dissabte serà especialment sufocant, amb màximes de 40 graus a Lleida i Alcarràs, 39 a la Ribera d’Ebre, i 38 a la Conca de Barberà. La mateixa situació es viurà a l'interior del Camp de Tarragona i el Ponent. Fins i tot en zones habitualment més fresques com el Pirineu s'assoliran registres propers als 35 graus.

Mentrestant, a la costa, les màximes també fregaran o superaran els 33 graus, amb una sensació tèrmica més alta per la humitat. Diumenge no donarà treva. Els valors tèrmics continuaran sent extremadament elevats.

Tot això amb temperatures que seguiran per sobre dels 35 graus a àmplies zones del territori, i amb pics de fins a 39. La calitja procedent del nord d'Àfrica, que començarà a entrar a partir de diumenge a la tarda, podria intensificar la sensació d'ofec. A més, la calor no donarà descans ni tan sols de nit.

Caldrà prendre precaucions

S'esperen mínimes tropicals per sobre dels 23-25 graus a moltes localitats. Sobretot en àrees urbanes i litorals, cosa que incrementa el risc per a la salut. El Meteocat ha activat diversos avisos per calor, recomanant evitar l'exposició solar durant les hores centrals del dia.

Així mateix, destaquen la necessitat d'hidratar-se amb freqüència i extremar la precaució en activitats a l'aire lliure. Tot i que a partir de dimarts podria iniciar-se un descens de temperatures pel nord, el sud i l'interior de Catalunya continuaran afectats per aquest episodi fins a mitja setmana. L'estiu ha arribat amb força, i Catalunya es prepara per resistir un dels episodis de calor més intensos de l'any.