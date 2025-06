'A partir de diumenge': El Meteocat llança un avís urgent per a aquest cap de setmana

Catalunya travessa la setmana més calorosa de l'estiu fins ara. Sí que és cert que fa tot just una setmana que ha començat, però la seva intensitat s'està notant amb força. D'aquí que organismes com el Meteocat estiguin pendents de l'evolució d'un temps que sembla que porta novetats de cara a diumenge.

I és que segons els mapes de previsió serà aleshores quan podrien arribar alguns ruixats. Encara que no seran de forma generalitzada a tot el territori, sí que seran un respir per a les comarques beneficiades. Novament, tot sembla indicar que el Pirineu Occidental rebrà unes pluges d'estiu que alleujaran la calor d'aquests últims dies.

Uns ruixats enmig de la primera onada de calor

El Meteocat ha avançat que els ruixats cauran a partir de diumenge a la tarda al Pirineu. No s'espera que siguin grans tempestes ni que descarreguin grans quantitats d'aigua. Això sí, arribaran com un regal per als més calorosos.

D'aquesta manera, el territori viurà una lleu treva després d'uns dies més propis de ple mes d'agost. Així i tot, les alertes activades pel Meteocat no van dirigides als ruixats previstos per a finals de setmana. De nou, la calor serà la protagonista a gran part del territori.

Especialment al sud-oest i al nord-est, les dues zones on més extremes es preveuen les temperatures. Així mateix, l'alerta groga es mantindrà a les nits, quan ja s'ha confirmat que seguiran sent tropicals. D'aquí que els experts recomanin seguir l'evolució dels mapes i conèixer en quines zones la calor seguirà sent sufocant.

El litoral no s'allibera de la pujada dels mercuris

L'oest i l'interior de Catalunya solen ser les dues zones més castigades per les altes temperatures. És habitual veure termòmetres marcant els 40 graus a Lleida i part de les comarques de la demarcació. No passa el mateix amb el litoral, ja que la brisa marina fa que els mercuris marquin valors més suaus.

En aquests moments, és tal l'onada de calor que arriba que cap punt del mapa s'alliberarà de l'ascens dels mercuris. En aquest sentit, zones de Barcelona i Tarragona seguiran diverses nits més sense baixar dels 20 graus. Així doncs, si vols fugir de la calor, la millor solució és que directament busquis un lloc lluny de Catalunya.