Gerra d'aigua freda sobre la calor exagerada a tot Espanya: 'A partir de divendres...'

Després de diversos dies marcats per la inestabilitat atmosfèrica, el panorama meteorològic a Espanya canvia de nou. L'embolcallament d'aire fred (DANA) que ha marcat els últims dies es va retirant. En el seu recorregut, ens ha deixat precipitacions, de vegades amb tempestes intenses i calamarsa, a més d'una notable baixada de temperatures.

Ara bé, no hi ha mal que 100 anys duri, així que sembla que les previsions comencen a canviar a partir d'aquest dijous. Segons ha explicat la meteoròloga d'Antena 3 Mercedes Martín, tindrem una jornada de transició. Les últimes tempestes afectaran algunes zones del país, abans que la calor torni amb força a partir de divendres.

Un dijous encara una mica mogut

Durant el matí de dijous, encara es podran formar tempestes, especialment en zones de l'interior peninsular. Tanmateix, aquestes aniran remetent amb el pas de les hores gràcies a l'arribada d'un front que desplaçarà la inestabilitat cap al nord-oest. Les pluges quedaran llavors restringides pràcticament a Galícia, mentre que a la resta del país el temps tendirà a estabilitzar-se.

Aquest canvi vindrà acompanyat d'un descens tèrmic a l'extrem nord, on es notarà un ambient més fresc. Per exemple, ciutats com Bilbao passaran dels 31 graus registrats dimecres a uns 27 dijous. En contrast, en regions del sud-est i Balears, la calor seguirà es notarà, amb valors pròxims als 35 en punts com Múrcia o Palma.

El veritable canvi, però, arribarà a partir de divendres. Serà llavors quan una dorsal anticiclònica afavorirà l'entrada d'una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica. Això donarà inici a una nova pujada generalitzada de les temperatures, especialment al centre i sud de la península.

Tot plegat serà el preludi d'un cap de setmana marcat per la calor intensa. Les previsions apunten que divendres ja es notarà un augment clar de les màximes, superant-se els 34 o 35 graus. Sobretot en zones d'Andalusia, Castella-la Manxa i la vall de l'Ebre.

El nord seguirà tenint un respir

A ciutats com Còrdova, Sevilla, Múrcia o Saragossa, es tornarà a parlar de calor "exagerada", amb xifres que seguiran en ascens de cara a dissabte. Mentrestant, al nord, la situació serà molt més suportable. En canvi, a La Corunya, Oviedo o Sant Sebastià amb prou feines arribaran als 18 o 20 graus.

Aquesta dualitat tèrmica marcarà un patró típic de juny a Espanya. Mentre uns busquen ombra i ventilador, altres gaudiran d'un respir tèrmic més primaveral. Així doncs, dijous tindrem encara una mica d'inestabilitat i temperatures contingudes al nord, però divendres comença el repunt tèrmic.