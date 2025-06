Felicitat avui a Catalunya: el Meteocat confirma la gran notícia més esperada del dia

Catalunya es desperta aquest dijous amb una de les notícies més esperades de la setmana. I és que, després de dies de temperatures sufocants, sembla que alguna cosa canviarà en les pròximes hores. L'estiu és més a prop que mai, però la seva intensitat es farà sentir diferent al llarg d'aquest dijous.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la calor donarà una treva. La jornada d'aquest dijous estarà marcada per un ambient majoritàriament assolellat, però amb un lleuger descens de les temperatures. Sens dubte, aquesta notícia portarà una mica d'alleujament després de diversos dies de calor intensa.

El sol brillarà a Catalunya, però amb més moderació

Al llarg del dia, el sol serà el protagonista a la major part del territori català. Tanmateix, cap al final de la jornada, s'espera la formació d'intervals de núvols baixos en punts concrets del litoral. Especialment al delta de l'Ebre i en algunes zones de la Costa Brava.

Aquests bancs de núvols, tot i que no es traduiran en precipitacions, sí que ajudaran a suavitzar les temperatures en aquestes àrees. El descens tèrmic, tot i que moderat, serà perceptible. Es preveu que els termòmetres marquin entre dos i tres graus menys que en la jornada anterior.

Així, mentre que ahir es van registrar valors extrems en zones de l'interior i l'oest de Catalunya, aquest dijous la majoria del territori es mourà entre els 30 i 35 graus. A les comarques de l'interior, com el Segrià, la Noguera o la Conca de Barberà, les temperatures continuaran sent altes. No obstant això, en comparació amb les jornades anteriors, aquesta baixada tèrmica representa un respir.

Al litoral i el prelitoral, on ahir es van fregar els 30 graus, aquest dijous el termòmetre es mantindrà més contingut. Tot plegat amb màximes que oscil·laran entre els 25 i els 29 graus, la qual cosa contribuirà a una sensació tèrmica una mica més suportable. Fins i tot amb la presència del sol.

Un canvi benvingut per a molts

La previsió també destaca l'entrada d'una lleugera brisa marina al llarg de la tarda, especialment a la franja costanera. Aquest fenomen incrementarà la sensació de confort tèrmic i afavorirà una nit una mica més fresca en comparació amb les anteriors. En resum, avui Catalunya viurà un dia típic d'estiu, amb sol i calor, però amb una intensitat més moderada.

Un canvi que, tot i que petit, és molt benvingut. L'alleujament tèrmic, encara que temporal, permet afrontar el dia amb millor ànim. Una gran notícia que molts esperaven amb ganes.