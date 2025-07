Confirmat: Torna la neu a aquesta zona de Catalunya en ple estiu i farà força fred

El temps farà un gir inesperat aquesta setmana a Catalunya, amb un descens contundent de les temperatures entre dimecres i dijous. Aquest gir podria fins i tot portar neu a les cotes més altes del Pirineu. Es tractarà, això sí, d'una nevada molt lleu i limitada, però que no deixa de ser cridanera per arribar en plena canícula de juliol

Segons apunten les previsions meteorològiques, l'entrada d'un front d'aire fred en alçada provocarà una inestabilitat marcada que afavorirà l'aparició de tempestes. Aquest aire fred, sumat als efectes de la tramuntana i el mestral, farà baixar les temperatures a partir de dimecres a la tarda

La neu podria aparèixer als cims més alts

Tot plegat amb valors molt més frescos del que sol ser habitual en aquestes dates. El canvi tèrmic serà el responsable que, a les zones més elevades del Pirineu, es pugui produir una lleugera nevada. O, si més no, una petita que emblanquirà tímidament els cims més alts

La cota de neu és difícil de precisar amb dies d'antelació, ja que dependrà de la intensitat de la precipitació i la quantitat d'aire fred. Els models actuals apunten que la cota rondaria els 2.700-3.000 metres, de manera que la neu quedaria restringida als cims més elevats. En qualsevol cas, seria una nevada feble i puntual, més anecdòtica que significativa

Si bé no serà una gran nevada, el simple fet de veure neu al Pirineu en ple juliol té el seu mèrit, i servirà com a recordatori que l'estiu porta sorpreses. El que sí que està assegurat és que, amb aquest canvi de temps, les temperatures baixaran de manera apreciable a la major part de Catalunya. S'esperen valors més frescos que els registrats en dies anteriors

Una refrescada general

A la resta de Catalunya, lluny de les zones d'alta muntanya, el més destacat serà la baixada de temperatures i la presència de tempestes. Després d'un inici de setmana calorós, aquesta situació suposarà un alleujament per a molts a les comarques de l'interior, on la calor havia estat acusada. El cap de setmana, la previsió indica que les temperatures seguiran contingudes, amb màximes que, tot i que pujaran, quedaran per sota dels valors extrems

L'atmosfera tendirà a estabilitzar-se, tot i que no es descarten alguns ruixats residuals. En resum, el pas d'aquest front d'aire fred portarà una petita, però curiosa nevada als cims del Pirineu. A més d'un refrescament generalitzat de l'ambient que es notarà a tot Catalunya