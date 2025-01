Torna la neu a Catalunya: a partir d'aquest dia les nevades s'intensificaran

Que Catalunya té aquesta setmana un temps immillorable per a un mes de gener és innegable. Ara bé, cal no oblidar que estem en ple hivern i que no és del tot el que tocaria. Així que qualsevol avís de neu és benvingut en zones en les quals han estat tot l'any esperant la gran nevada.

Segons els experts, encara caldrà esperar uns dies més, però, al final, arribarà. En concret, ho farà del dissabte al diumenge quan un nou front fred arribi a Catalunya. No es preveu que sigui molt intens, ni que l'afectació sigui tan dura com la de setmanes anteriors.

De totes maneres, sí que serà suficient per a deixar una nova capa blanca de neu al Pirineu. En aquest sentit, s'espera que els primers flocs comencin a caure a partir dels 2.000 metres d'altitud. Això serà el dissabte a primera hora, però a mesura que avanci el dia, la cota anirà descendint.

El Pirineu tornarà a rebre nevades

Serà de cara a la matinada del diumenge quan la probabilitat de neu baixi encara més. Concretament, se situarà al voltant dels 1.200 metres, per la qual cosa seran molts més els llocs coberts per la neu. Per tant, les temperatures en aquests punts del nord-oest de Catalunya també descendiran.

De totes maneres, els experts recomanen seguir l'evolució dels mapes per saber més del cert el nivell d'afectació de les nevades. "Encara queden dies per afinar-ho", apunten. Per la qual cosa davant qualsevol dubte meteorològica, millor esperar-se unes hores més per consultar-la amb fiabilitat.

Així i tot, l'arribada de noves nevades al Pirineu és gairebé un fet. Un fet que no ha deixat de succeir al llarg de la setmana, encara que en cotes molt més altes. Al llarg d'aquest dimecres podria nevar en zones com la Vall de Boí, amb una altitud de més de 2.000 metres.

La neu acumulada a Catalunya

En termes generals, la neu que s'espera que caigui a Catalunya en els pròxims dies serà una de les més destacades de la península. Almenys així es desprèn dels diferents mapes de previsió en els quals es marca clarament una alta incidència al Pirineu Occidental. També podria nevar una mica a l'Oriental, encara que amb molta menys intensitat.

D'aquesta manera, el cap de setmana s'espera mogut, més fred i amb precipitacions en forma de neu. Tota una bona notícia per a un sector que espera que la temporada d'esquí pugui allargar-se diverses setmanes més. És moment de gaudir de l'hivern, la neu i el fred.